Positano. E’ venuta a mancare Nunzia D’Urso.

Positano , Costiera amalfitana . Ci ha lasciato in questo giorno triste per noi cristiani, Annunziata D’Urso. Questa mattina un malore , mentre si svolgeva la processione del Venerdì Santo, e Annunziata, Nunzia per tutti , ha lasciato la vita terrena. Nunzia D’Urso è un pezzo di storia della cittadina, funzionaria del Comune di Positano, una vita piena di sacrifici e una storia personale che andrebbe raccontata.

Prima le scuole medie a Praiano grazie al parroco, poi il magistrale a Meta. Qui Nunzia ha dimostrato carattere al confronto con figli di Capitani e imprenditori.”Nunzia -racconta la figlia maestra Raffaella Cinque -, aiutava tutti nel compito di matematica, ma non riceveva altrettanto aiuto per il compito di italiano. Allora a un certo punto non ha passato il compito di matematica e prese 7 solo lei, la professoressa gli chiese di rifare il compito alla lavagna e lo rifece, allora la professoressa gli diede 9 e agli altri tre e quattro. Nostra madre ha fatto tanti sacrifici e ha fatto di tutto per noi figlie , voleva che studiassimo e lavorassimo.”

Ci giungono vari messaggi di condoglianze. Da Sterfaria Astarita dirigente dell’I.C. L.A. Porzio di Possitano e Praiano