Positano, telecamere contro discariche abusive e atti vandalici a Nocelle e Montepertuso – VIDEO

Positano. L’assessore del Comune della Costiera Amalfitana ha deciso di dare un giro di vite alla situazione spiacevole che ha colpito la zona di Nocelle e quella di Montepertuso per quanto riguarda quelle che sono a tutti gli effetti delle discariche abusive. Si è deciso, infatti, di contrastare questo fenomeno vergognoso con l’istallazione di telecamere a circuito chiuso che non solo fungeranno da deterrente ma saranno utili per cercare di individuare i trasgressore. Oltre al fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti, molte sono state le segnalazioni circa atti di vandalismo in particolar modo alle automobili parcheggiate.

Noi siamo stati qualche settimana fa a Montepertuso, zona Fontana Vecchia, e abbiamo documentato la situazione. Nel filmato le immagini.