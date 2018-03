Positano, tassa di soggiorno: giovedì 22 marzo incontro al Comune con operatori turistici

Manca davvero pochissimo per l’entrata ufficiale in vigore della tassa di soggiorno a Positano. Una decisione storica che noi di PositanoNews avevamo riportato in tempo reale e che fu presa durante il Consiglio Comunale dello scorso 29 dicembre. Difatti, tutti i turisti che vengono in visita nello splendido comune della costiera Amalfitana dovranno pagare un’imposta al giorno che va da 1,50 euro a 5 euro.

Una decisione che il sindaco Michele De Lucia aveva definito necessaria per far fronte a diverse spese che l’amministrazione deve sostenere, da quelle legate all’alluvione dello scorso novembre, a quelle legate all’apertura della Villa Romana: “Dopo la resistenza dell’opposizione – spiegò il sindaco Michele De Lucia – siamo riusciti a istituire tale tassa. Per me questa è una imposta antipatica, ma oggi è un momento diverso, visto che ci apprestiamo ad aprire la Villa Romana e necessitiamo di una cifra molto cospicua”.

Per far fronte a questa novità che ricordiamo entrerà in vigore il prossimo 1 aprile fino al 31 ottobre, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro previsto per giovedì 22 marzo, il quale si terrà presso la sala consiliare del Comune di Positano in due fasi: la prima, dalle ore 11 alle ore 12, dedicata ai rappresentati delle strutture alberghiere; la seconda, dalle ore 15,30 alle ore 17 e dalle ore 11 alle ore 13 del giorno successivo, dedicata ai rappresentanti di strutture extra alberghiere.

Entro la metà del mese di aprile, invece, si provvederà alla consegna delle credenziali di accesso al

programma e delle istruzioni per l’utilizzo.

Per quanto riguarda le tariffe, invece, potete leggere qui.