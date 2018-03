Positano, Costiera amalfitana . Il mare è sempre lo stesso …… a essere cambiato è il Paese. Allora perché prendersela con il mare…!? Perché parlare di evento eccezionale…!? Perché invece non starsene tutti zitti, ognuno a leccarsi le ferite autoinflittesi nel correre consapevolmente un rischio calcolato e ampiamente compensato delle Loro redditizie entrate…!? Ancora una volta l’unica vera vittima è il nostro Paese e Mare. Ancora una volta inquinati da tonnellate di rifiuti, questo perché non si vogliono lasciare le spiagge completamente libere dai Nostri rifiuti. Abbiamo più volte chiesto di farlo, senza mai nessuna risposta concreta da parte dell’Amministrazione. E ora dobbiamo solo ringraziare gli organizzatori della corsa tenutasi domenica scorsa, che per l’evento l’Amministrazione ” per farci apparire un minimo più decenti”ha dato una sommaria pulizia alla spiaggia, altrimenti il danno ambientale sarebbe stato ancora peggiore. Mi dispiace dirlo ma qui non centra nulla la mareggiata “Ampiamente annunciata”. Qui c’è solo il fallimento totale di un’Amministrazione e degli organi di controllo locali.

Foto e testo di Daniele Esposito , presidente Macchia Mediterranea