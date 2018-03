Gli inviati di Positano News prendono parte alla campagna di comunicazione del MIBACT “L’arte ti somiglia”, finalizzata a promuovere la visita dei musei e parchi archeologici statali. Il Museo Correale di Terranova, polo principale dell’arte e della cultura del nostro territorio, ospita numerosi esempi della possibile identificazione tra visitatore e arte. Lì, attraverso pochi scatti, gli inviati hanno potuto prendere parte a questo progetto nazionale. Basti pensare alla magnifica Polena, che verosimilmente viene imitata dalla nostra inviata, oppure ai busti marmorei delle nobildame che, in fin dei conti, non sono diverse da noi. Gli spot del MIBACT sono incentrati su quella sensazione di fusione e di identificazione che le opere d’arte sanno stimolare in coloro che le ammirano. Di qui, l’invito a visitare le ricche collezioni dei musei italiani, dove tutti possono sentirsi parte di uno straordinario patrimonio. L’attività promozionale dei musei, in ambito internazionale, insiste da tempo su questo tema, celebrando l’affinità tra i visitatori e le opere d’arte come base per nuove e più profonde modalità di fruizione. La regia per la pubblicizzazione è di Paolo Santamaria.

Di Angelo di Maio, Gina Fiore, Daniela Agrillo, Antonio Cappiello e Giorgia de Martino