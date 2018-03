Positano il materiale per i lavori al molo travolto dalle mareggiate. Soldi pubblici buttati a mare , ma non solo , questo materiale è un fattore inquinante del mare della Cittadina della Costiera amalfitana a causa degli sprovveduti che stanno gestendo i lavori finanziati dalla Regione Campania

Sul punto interviene il presidente di Macchia Mediterranea Daniele Esposito

“In pochi giorni è già la seconda volta che decine di metri di queste barriere di plastica rossa vanno a finire in mare. Che oltre a inquinare sono un’enorme e immediato pericolo per varie specie marine. Non è perché sono lavori della Regione sono autorizzati a inquinare. Speriamo che responsabilmente il Comune di Positano e L’ufficio Locale Marittimo facciano presto qualcosa, anche per evitare che pure quei sacchi bianchi finiscano in mare “Per non contare i tanti soldi pubblici persi”