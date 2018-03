Positano, la vita riprende dopo la mareggiata: ma quanti danni al porto – VIDEO/FOTO

Positano torna a vivere dopo la tremenda mareggiata di qualche giorno fa e lo fa nel migliore dei modi, con un clima che si avvicina sempre di più a quello primaverile e con le attività che riprendono da dove avevano cominciato. Ricordiamo che la notte di martedì scorso si è abbattuta una violentissima mareggiata, probabilmente tra le peggiori degli ultimi trent’anni, che ha devastato letteralmente il porto di Positano e altre zone: il Comune è stato anche obbligato per salvaguardia della pubblica e privata incolumità a chiudere al transito la banchina di approdo di Positano, della strada Via Positanesi d’America e di tutta la spiaggia Grande di Positano.

Riprende la vita, come abbiamo detto, ma si fa anche la stima dei danni. In particolare si parla di circa 30 mila euro di materiali che la Regione avrebbe perso in acqua, compreso un escavatore (del quale vi avevamo riportato le immagini). Lo stesso Comune si è impegnato a provvedere economicamente a collaborare per terminare i lavori in atto. Le attività private, però, sono ripartite celermente, sistemando tutto in tempi record.