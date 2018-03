Positano la sua prima benedizione delle Palme per Don Nello Foto e video

Dopo il suo rientro nella sua Positano oggi la sua prima benedizione delle Palme per Don Nello Russo già parroco di Cetara e Ravello un folto numero di fedeli hanno partecipato alla funzione religiosa erano presenti anche autorità e non come sempre questo giorno è molto sentito a Positano e la piazza della perla della Costiera Amalfitana era gremita anche di turisti. Il Vangelo è stato letto da don Giulio Caldiero, poi la novita’ con il rito della Porta Bronzea. Il parroco come Gesù a Gerusalemme ha bussato per tre volte finché non è stata aperta . Un pensiero anche per i due vescovi Michele Fusco , parroco fino a gennaio, e Ernesto Mandara. Festeggiati anche i 100 anni della prestigiose ludoteca Cuomo, uno dei templi della gastronomia della costa d’Amalfi . Foto e video sulla Pagina Facebook di positanonews apertura di Giuseppe Di Martino