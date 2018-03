Positano, la spiaggia più instagrammata d’Europa

Positano resta la meta preferita per i social network, a determinarlo è anche un articolo apparso sul quotidiano britannico The Sun, che inserisce la Perla della Costiera Amalfitana in testa alla classifica delle mete più instagrammate d’Europa. Una ricerca del portale di viaggi Globehunters sugli hashtag di Instagram, ha consentito di redigere un curiosa classifica delle 60 spiagge più famose del continente per gli utilizzatori del noto social per foto.

La Positano con case variopinte che incorniciano la Spiaggia Grande è in testa alla graduatoria degli hashtag, con le barchette di pescatori e ristoranti a ridosso del mare che stuzzicano la fantasia degli utenti, anche per i suoi trascorsi cinematografici e la gloriosa presenza di artisti, da Steinbeck ai Rolling Stones: il tabloid raccomanda di soggiornarvi nel mese di giugno, perché è meno costosa, senza rinunciare al piacere del limoncello.

Nella classifica seguono poi Brighton, nel profondo sud dell’Inghilterra, la cipriota Ayia Napa, la Durdle Door in Cornovaglia, la lunghissima Playa d’en Bossa di Ibiza, l’altra britannica Bournemouth. Nella settima posizione troviamo un’altra italiana, Stintino in Sardegna, che precede tre località iberiche: la Praia da Rocha ad Algarve, in Portogallo, la Barceloneta e Cala Salada, rispettivamente a Barcellona e Ibiza.