Positano la Settimana Santa col parroco don Nello Russo “Nel segno della tradizione è bello veder crescere i giovani”

Positano, Costiera amalfitana. Sentiamo don Nello Russo il nuovo parroco della cittadina dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de tirreni. Giovanissimo, ma già con un lungo percorso in provincia di Salerno notevole, parroco a Cetara , poi a Ravello, infine il ritorno a casa si può dire. Un ritorno che lo vede circondato d’ affetto, sopratutto in chi vede in lui l’impronta di don Raffaele Talamo. Lo andiamo a trovare per ricordargli la disponibilità di Positanonews alla nostra Chiesa e per sentire le sue sensazioni e i programmi.

“C’è molto da fare, per quanto Positano sia un paese piccolo tenere la parrocchia qui è molto impegnativo, ma sono felice di essere qui e portare avanti la Missione che mi sono prefisso”

Siamo alle soglie della Pasqua, un appuntamento importante..

“Le celebrazioni ci saranno nel segno della tradizione. Così la benedizione delle Palme , come le Vie Crucis oltre le messe”

Abbiamo sentito che si vorrebbe far crescere la Confraternita della Buona Morte

“Si, è una buona cosa. Se ne sta occupando Mandara”

Cosa di positivo stai vedendo a Positano?

“Vedo i giovani molto positivo, è bello vederli crescere con la loro voglia di fare ed entusiasmo, sono la vita della Chiesa e della società”

Insomma quattro battute in attesa di fargli un’intervista lo lasciamo ai suoi impegni. Ricordiamo che questa sera ai Mulini c’è la messa con una piccola festa di San Giuseppe alle 19 e poi ci si prepara per la processione del Cristo Morto ( Nel manifesto tutte le informazioni ) . La foto di Antonio Cioffi durante la piccola Via Crucis di quartiere a Fornillo.