Positano, diluvio di primavera: ecco la spettacolare foto di Fabio Fusco

La bomba d’acqua di questo pomeriggio ha colpito la Penisola Sorrentina, producendo ingenti danni soprattutto a Castellamare di Stabia, in cui si sono verificati degli allagamenti. La situazione meteorologica attuale sembra tutt’altro che primaverile, con le previsioni che indicano addirittura un ritorno di Burian sullo Stivale. Intanto, alla fine di questo diluvio pomeridiano, si può assistere a fenomeni atmosferici mozzafiato come quello ripreso dal fotografo positanese Fabio Fusco, con un cielo che libera una maestosa luce del tramonto, che lascia un barlume di speranza ad un ritorno del bel tempo per il prossimo weekend pasquale.