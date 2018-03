Positano, danni per il maltempo: chiusa spiaggia Grande e via Positanesi d’America

Dopo i danni provocati dal maltempo nella nottata di ieri a Positano, è scattata l’ordinanza comunale. Ricordiamo che il territorio comunale è stato soggetto a forti mareggiate rendendo pericoloso, per la pubblica e privata incolumità, il transito sulla banchina di Positano, su tutta la via Positanesi d’America e sulla spiaggia grande di Positano.

Ecco perché il Comune ha deciso, per la a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la chiusura al transito della banchina di approdo di Positano, della strada Via Positanesi d’America e di tutta la spiaggia Grande di Positano.

Le aree interdette saranno segnalate con l’apposizione di cartelli riportanti la presente

ordinanza. Per gli adempimenti di competenza l’ordinanza è stata inviata anche al comando di Polizia Municipale per l’esecuzione della delimitazione, l’apposizione di idonea segnaletica e per il controllo dell’esecuzione della stessa.