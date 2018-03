Positano ci lascia Michele De Lucia il pasticciere . Ora i suoi dolci saranno in paradiso. Questa mattina la brutta notizia ha fatto il giro del paese e siamo rimasti increduli. Lo avevamo visto qualche giorno fa a Piano di Sorrento insieme alla famiglia, la moglie e i figli. Vincenzo e Sonia, entrambi erano la sua gioia. Il primo tassista, la seconda militare di carriera. Li ha visti tutti e due sistemati ed era felice ed orgoglioso di loro. Michele era noto per la sua simpatia, umiltà, bravura. Un lavoratore pieno di entusiasmo per le cose buone che faceva. Quei dolci che ha fatto fra l’altro alla Buca di Bacco e alla Collina Bakery ora saranno in paradiso. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta. Riposa in pace Michele