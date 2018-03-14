POSITANO BEACH TRIAL DOMENICA 18 MARZO
Più informazioni su
positano • spiaggia grande
start h 08.30 • KM 30 – start h 09.00 • KM 12
|DISLIVELLO
|:
|km 12 D+950 MT- km 30 D+2030 MT
|TIPO PERCORSO
|:
|SENTIERI E SCALE, SALITE E DISCESE RIPIDE
|COSTO ISCRIZIONE
|:
|EURO 10,00 km 12 — EURO 20,00 KM 30 fino al 14 marzo. Dal 15 marzo fino alla mattina della gara 15 euro km 12 — 25 euro km 30
|TERMINE ISCRIZIONI
|:
|14/3/2017 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 300 ISCRITTI
|RESPONSABILE
|:
|Fusco Fabio – Andrea Ruggiero – Vito Attanasio
|SOCIETA
|:
|Comune di Positano –A.S.D. Aequa trail running
|PARCHEGGIO
|:
|SI a tariffa agevolata ”parcheggio Mandara” (dalle 7:00 alle 15:00 euro 5,00)
|PACCO GARA
|:
|SI
|DOCCE
|:
|SI
|RISTORI IN GARA
|:
|SI
|PASTA PARTY
|:
|NO
|PREMIAZIONI
|:
|i primi 05 della class. Generale e i primi 03 di ogni categoria e tutte le donne ad entrambe le gare
|PREMIAZIONI DI CATEGORIA
|:
|M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+
|SITO WEB
|:
|http://www.trailcampania.it/
|CELLULARE
|:
|FABIO 3355488933 – ANDREA 3394334093 – VITO 3387097500
Circuito : TRAIL CAMPANIA 2018 – Gara : BEACH TRAIL POSITANO KM 30
|Atleta
|Anno
|Categ.
|Societa’
|Data Iscrizione
|Certificato
|Scadenza
|1
|ACAMPORA FELICE
|1974
|M40
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|6/3/2018
|ok
|26-06-2018
|2
|ACAMPORA PIETRO
|1996
|M30
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|6/3/2018
|scaduto
|27-06-2017
|3
|AMATRUDA GENNARO
|1969
|M45
|AMALFI SPORT E MORE
|11/3/2018
|scaduto
|12-03-2018
|4
|AMENDOLA CARMINE
|1984
|M30
|TEAM ANIMA TRAIL
|6/3/2018
|ok
|22-01-2019
|5
|ANNUNZIATA NICOLA
|1966
|M50
|ASD VESUVIO LIVE
|15/2/2018
|ok
|17-01-2019
|6
|ARAGON JEROME
|1980
|M35
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|12/3/2018
|ok
|12-12-2018
|7
|ARMELAO VANESSA
|1977
|F40
|LIBERA
|2/3/2018
|assente
|null
|8
|AVAGLIANO CIRO
|1982
|M35
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|30-06-2017
|9
|AVALLONE CARLO
|1974
|M40
|D+ TRAIL
|2/3/2018
|ok
|12-04-2018
|10
|BARONE GIANNI
|1968
|M50
|ASD ATLETICA ABRUZZO
|9/2/2018
|ok
|20-03-2018
|11
|BERNES PABLO
|1976
|M40
|ARGENTINA
|23/2/2018
|assente
|null
|12
|BETTOLATTI DIEGO
|1965
|M50
|CASTELRAIDER
|3/3/2018
|assente
|null
|13
|BETTOLOTTI DIEGO
|1961
|M55
|ASD CASTELRAIDER
|13/3/2018
|assente
|null
|14
|BONESI ALESSANDRO
|1985
|M30
|ATLETICA ALTO LARIO
|11/3/2018
|assente
|null
|15
|BONESI MATTIA
|1994
|M30
|ATLETICA ALTO LARIO
|3/3/2018
|assente
|null
|16
|CALVANESE ELIO
|1975
|M40
|NEW ATLETICA AFRAGOLA
|13/3/2018
|da società
|ok
|17
|CAPONE ALFONSO
|1982
|M35
|AMALFI SPORT E MORE
|11/3/2018
|scaduto
|12-03-2018
|18
|CAPORUSCIO MARISA
|1968
|F50
|POLIGOLFO FORMIA
|13/2/2018
|ok
|09-10-2018
|19
|CARBONARA GABRIELE
|1972
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|08-12-2017
|20
|CASTELLANO MARCO
|1971
|M45
|asd aequatrailrunning
|23/2/2018
|ok
|22-02-2019
|21
|CATAPANO FERDINANDO
|1968
|M50
|ASD POLISPORTIVA FOLGORE
|2/3/2018
|ok
|18-11-2018
|22
|CATERINO CARMELO
|1967
|M50
|RUN CARD
|15/2/2018
|ok
|27-10-2018
|23
|CIRAVEGNA ERNESTO
|1966
|M50
|BERGTEAM SALOMON
|23/2/2018
|assente
|null
|24
|COLLE FRANCO
|1975
|M40
|TEAM TECNICA
|13/2/2018
|da società
|ok
|25
|CUCCARO GIOVANNI
|1979
|M35
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|3/3/2018
|ok
|30-05-2018
|26
|D AMBROSIO DONATO
|1965
|M50
|ANGRI RUNNER CLUB
|12/3/2018
|ok
|08-03-2019
|27
|D ANGELO CIRO
|1992
|M30
|ASD BOSCOREALE RUNNING
|11/3/2018
|ok
|16-06-2018
|28
|D ANNA ALFREDO
|1963
|M55
|CSI CORRI PER GAIA
|6/2/2018
|ok
|09-06-2018
|29
|DE FEO DANIELA
|1977
|F40
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|13/3/2018
|scaduto
|01-03-2018
|30
|DE FEO VINCENZO
|1952
|M65+
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|01-03-2018
|31
|DE GASPERI MARCO
|1977
|M40
|TEAM HOKA ONE
|3/3/2018
|assente
|null
|32
|DE ROSA GIUSEPPE
|1977
|M40
|ASD PODISTICA CAMALDOLESE
|6/2/2018
|ok
|27-11-2018
|33
|DI PROSPERO DANIELE
|1959
|M55
|UISP LATINA
|23/2/2018
|ok
|14-10-2018
|34
|DIANA FRANCESCO
|1973
|M45
|NUOVA ATLETICA ISERNIA
|13/2/2018
|ok
|22-06-2018
|35
|DIBATTISTA MICHELE
|1979
|M35
|SMART RUNNERS GRAVINA
|3/3/2018
|ok
|04-01-2019
|36
|DOLAN ALAN
|1980
|M35
|TEAM ANIMA TRAIL
|27/1/2018
|scaduto
|26-02-2018
|37
|ERRICO DOMENICO
|1985
|M30
|AMATORI PODISMO BENEVENTO
|9/3/2018
|ok
|24-04-2018
|38
|FERRAIOLI CATALANO LUIGI
|1970
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|12/3/2018
|ok
|25-09-2018
|39
|FERRARA ALBERTO
|1988
|M30
|RUN CARD
|12/2/2018
|ok
|03-08-2018
|40
|FONTANA ANDREA
|1961
|M55
|UISP LATINA
|23/2/2018
|ok
|14-07-2018
|41
|FUSCO FABIO
|1972
|M45
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|3/3/2018
|ok
|17-10-2018
|42
|GALLO ANTONIO
|1970
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|ok
|17-04-2018
|43
|GARGIULO CARMINE
|1971
|M45
|AEQUA TRAIL RUNNING
|13/3/2018
|scaduto
|21-10-2017
|44
|GENTILE GIUSEPPE
|1993
|M30
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|5/3/2018
|ok
|07-02-2019
|45
|GIACOMINI ALESSANDRO
|1990
|M30
|LIBERO
|12/3/2018
|ok
|14-01-2019
|46
|GIUSTINO GIUSEPPE ANT
|1981
|M35
|ASD ATLETICA CASTELLANA
|11/3/2018
|ok
|06-02-2019
|47
|IOVIENO LUIGI
|1990
|M30
|ASD aequa trailrunning
|6/3/2018
|ok
|26-06-2018
|48
|JOSIANE LEPOURIEL
|1971
|F45
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|9/3/2018
|ok
|18-01-2019
|49
|LAMBERTI CARMINE
|1989
|M30
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|12-11-2017
|50
|LAUDANO TOMMASO
|1963
|M55
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|18-11-2018
|51
|LEVA GIOVANNI LUCA
|1974
|M40
|ASD ATINA TRAIL RUNNING
|13/3/2018
|ok
|07-04-2018
|52
|MAGLIONE PASQUALE
|1955
|M60
|PODISTICA VALLE CAUDINA
|2/3/2018
|ok
|15-12-2018
|53
|MANSI LEONARDO
|1970
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|03-11-2017
|54
|MARESCA LUIGI
|1973
|M45
|AEQUA TRAIL RUNNING
|9/3/2018
|scaduto
|13-01-2018
|55
|MARESCA MARIO
|1992
|M30
|ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS
|12/3/2018
|ok
|11-02-2019
|56
|MASCOLO VINCENZO
|1994
|M30
|AEQUA TRAIL RUNNING
|6/3/2018
|scaduto
|27-06-2017
|57
|MASSARENTI PAOLO
|1970
|M45
|TEAM NOENE ITALIA
|5/3/2018
|assente
|null
|58
|MASULLO NICOLA
|1974
|M40
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|03-03-2017
|59
|MELONI GIUSEPPE
|1977
|M40
|RUNNER BIKE ACUTO
|11/3/2018
|da società
|ok
|60
|METAYER PHLIPPE
|1965
|M50
|LIBERO
|11/3/2018
|assente
|null
|61
|MORELLI DANIELA
|1960
|F55
|PT SKYRUNNING
|13/3/2018
|assente
|null
|62
|MOTTILLO GIUSEPPE
|1979
|M35
|PROMOSPORT BORGO MOLISANO
|13/3/2018
|da società
|ok
|63
|MOUGAMMADOUSSANE RAPHAEL
|1982
|M35
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|9/3/2018
|ok
|06-01-2019
|64
|NAWRATIL ANDREAS
|1978
|M40
|ASD ATLETICA CAIVANO
|13/3/2018
|ok
|11-10-2018
|65
|OLIVIERI VIRGINIA
|1975
|F40
|BERGTEAM SALOMON
|23/2/2018
|assente
|null
|66
|OREGIANI CRISTINA
|1970
|F45
|ATL ALTO LARIO
|13/3/2018
|assente
|null
|67
|PALOMBA GIOVANNI
|1962
|M55
|SORRENTO RUNNERS
|13/3/2018
|ok
|21-11-2018
|68
|PETRONE ANGELO
|1974
|M40
|PODISTICA SOLIDARIETA
|13/2/2018
|ok
|27-04-2018
|69
|PIETROGIACOMI DANIELE
|1979
|M35
|RUNNER BIKE ACUTO
|11/3/2018
|da società
|ok
|70
|PILLOT FABRICE
|1981
|M35
|CLUB NAPOLITAIN FRANCAIS
|8/2/2018
|ok
|01-02-2019
|71
|PROTO LUCIANO
|1984
|M30
|RUN CARD
|12/3/2018
|ok
|07-03-2019
|72
|RIGOLLET DAVID
|1977
|M40
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|13/3/2018
|ok
|10-10-2018
|73
|ROMOLO RAMONA
|1979
|F35
|FIAMME ARGENTO
|5/3/2018
|ok
|02-01-2019
|74
|ROSSATTI LISA
|1983
|F35
|ASD CASTELRAIDER
|13/3/2018
|assente
|null
|75
|ROSSATTI LISA
|1987
|F30
|CASTELRAIDER
|3/3/2018
|assente
|null
|76
|RUOCCO GIULIANO
|1964
|M50
|AMALFI SPORT E MORE
|11/3/2018
|ok
|04-01-2019
|77
|RUOCCO LUIGI
|1985
|M30
|TEAM ANIMA TRAIL
|12/3/2018
|scaduto
|04-01-2018
|78
|RUOCCO VINCENZO
|1984
|M30
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|03-11-2017
|79
|SBRISSA TINA
|1977
|F40
|TEAM TORNADO
|6/3/2018
|assente
|null
|80
|SCARAMELLA FABIO
|1967
|M50
|ATL ALTO LARIO
|13/3/2018
|assente
|null
|81
|SCOGNAMIGLIO VINCENZO
|1957
|M60
|G.S. CELANO
|4/2/2018
|ok
|19-12-2018
|82
|SIANI LUIGI
|1976
|M40
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|15-09-2016
|83
|SILVESTRI CIRO
|1964
|M50
|AKC CORRI PER GAIA
|13/3/2018
|ok
|23-01-2019
|84
|SPEZIALI VALENTINO
|1993
|M30
|TEAM VALTELLINA
|3/3/2018
|assente
|null
|85
|THEDY GRETEL
|1960
|M55
|AUT
|23/2/2018
|assente
|null
|86
|TIMM NIESNER
|1986
|M30
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|2/3/2018
|assente
|null
|87
|VILLANI MARIO
|1965
|M50
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|6/3/2018
|scaduto
|27-06-2017
|88
|VITALE GIOVANNI
|1971
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|17-03-2018
|89
|VITTI ROBERTO
|1979
|M35
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|05-03-2018
Circuito : TRAIL CAMPANIA 2018 – Gara : BEACH TRAIL POSITANO KM 12
|Atleta
|Anno
|Categ.
|Societa’
|Data Iscrizione
|Certificato
|Scadenza
|1
|ABATIELLO GIUSEPPE
|1980
|M35
|ASD ATL GIULIANO
|10/2/2018
|ok
|04-05-2018
|2
|ADAMO PAOLO
|1978
|M40
|FINANZA SPORT CAMPANIA
|13/3/2018
|ok
|13-11-2018
|3
|ALBANO DOMENICO
|1956
|M60
|JOY OF RUNNING
|13/3/2018
|ok
|23-10-2018
|4
|ALETERNA LUISA
|1971
|F45
|NEW ATLETICA AFRAGOLA
|11/3/2018
|da società
|ok
|5
|ALFANO MONICA
|1973
|F45
|POL PIC GIFFONI V PIANA
|12/3/2018
|ok
|06-09-2018
|6
|ALLOCCA FIORAVANTE
|1958
|M60
|ASD RUNNING SAVIANO
|2/3/2018
|ok
|28-02-2019
|7
|AMBROSIO ALESSANDRA
|1976
|F40
|AMATORI ATL NAPOLI
|2/3/2018
|ok
|02-10-2018
|8
|AMBROSIO GIUSEPPE
|1965
|M50
|COLLANA MARATHON
|6/3/2018
|ok
|26-10-2018
|9
|ARPAIA PASQUALE
|1979
|M35
|NAPOLI RUN
|11/3/2018
|ok
|30-01-2019
|10
|ARPAIA SALVATORE
|1962
|M55
|JOY OF RUNNING
|13/3/2018
|ok
|25-05-2018
|11
|ATTANASIO VITO
|1984
|M30
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|3/3/2018
|scaduto
|16-03-2018
|12
|AVITABILE MASSIMO
|1973
|M45
|MONTEMILETO TEAM RUNNERS
|2/3/2018
|ok
|01-12-2018
|13
|BALDI GINO
|1949
|M65+
|POD CAVA PICENTINI
|2/3/2018
|scaduto
|28-11-2017
|14
|BARBAROSSA LUIGI
|1965
|M50
|ASD ATL GIUGLIANO
|10/2/2018
|scaduto
|16-03-2018
|15
|BARRETTA ANTONIO
|1979
|M35
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|10/2/2018
|ok
|26-12-2018
|16
|BATTISTA VINCENZO
|1974
|M40
|ASD POLISPORTIVA PHOENIX
|6/3/2018
|da società
|ok
|17
|BELLUCCI GIANLUIGI
|1977
|M40
|RUNNER BIKE ACUTO
|11/3/2018
|da società
|ok
|18
|BELVEDERE RAFFAELE
|1973
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|assente
|null
|19
|BENCIVENGA FERDINANDO
|1977
|M40
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|10/2/2018
|ok
|05-04-2018
|20
|BERTRAND OLIVIER
|1969
|M45
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|2/3/2018
|ok
|13-12-2018
|21
|BETTINI IRENE
|1963
|F55
|PT SKYRUNNING
|13/3/2018
|assente
|null
|22
|BIANCO FRANCESCO
|1988
|M30
|RUNNING SAVIANO
|2/3/2018
|scaduto
|18-03-2018
|23
|BOTTIGLIERI GERARDO
|1970
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|assente
|null
|24
|BRESESTI NICOLE
|1988
|F30
|ASD I DOLCISSIMI
|13/3/2018
|assente
|null
|25
|CALCATERRA GIANCARLO
|1966
|M50
|PT SKYRUNNING
|13/3/2018
|assente
|null
|26
|CALIFANO PIERLUIGI
|1977
|M40
|AMALFI SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|27-11-2018
|27
|CANTISANI SERGIO
|1973
|M45
|RUNNING AGRIDIANO
|2/3/2018
|ok
|21-01-2019
|28
|CAPIZZI ELENA
|1979
|F35
|RUNNERS AVEZZANO
|12/3/2018
|ok
|16-06-2018
|29
|CASTELLO GERMANO
|1974
|M40
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|3/3/2018
|ok
|16-11-2018
|30
|CHIOCCA LUIGI
|1965
|M50
|RUN CARD
|2/3/2018
|ok
|28-04-2018
|31
|CIELO FABRIZIO
|1977
|M40
|RUN CARD
|11/3/2018
|ok
|25-11-2018
|32
|CINQUE ANTONIO
|1967
|M50
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|3/3/2018
|ok
|31-05-2018
|33
|CIOFFI FRANCO
|1969
|M45
|AMALFI SPORT E MORE
|11/3/2018
|scaduto
|12-03-2018
|34
|CIUFFI QUINTO
|1968
|M50
|ALTA VALTELLINA
|3/3/2018
|assente
|null
|35
|CIVALE ALESSIO
|1993
|M30
|LIBERO
|13/3/2018
|assente
|null
|36
|COPPOLA ARMANDO
|1966
|M50
|marathon club stabia
|12/3/2018
|scaduto
|24-11-2017
|37
|CORTESELLI ALBERICO
|1975
|M40
|CUS NAPOLI
|19/2/2018
|ok
|20-03-2018
|38
|CRISCUOLO EMMANUELE
|1983
|M35
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|11-11-2018
|39
|CYRILLE MONTARU
|1974
|M40
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|11/3/2018
|ok
|27-12-2018
|40
|D ADDEA MATTIA
|1988
|M30
|RUNCARD
|9/3/2018
|scaduto
|02-11-2017
|41
|D ALESSIO RAFFAELE
|1970
|M45
|NAPOLI SPORT EVENTI
|16/2/2018
|ok
|15-09-2018
|42
|D AMBROSIO MARCELLO
|1972
|M45
|POL PIC GIFFONI V PIANA
|12/3/2018
|ok
|14-02-2019
|43
|D AURIA DARIO
|1967
|M50
|asd la corsa
|13/2/2018
|ok
|01-06-2018
|44
|D URSO NICOLA
|1985
|M30
|AS AEQUA ATRAIL RUNNING
|3/3/2018
|assente
|null
|45
|DE LASSAT EMERIC
|1979
|M35
|CLUB NAPOLITAN FRANCAIS
|12/3/2018
|ok
|08-11-2018
|46
|DE RISO FRANCESCO
|1973
|M45
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|18-11-2018
|47
|DE VIVO FRANCESCO
|1976
|M40
|ANGRI CASTELLO DORIA
|13/3/2018
|scaduto
|16-10-2016
|48
|DELL ISOLA VINCENZO
|1964
|M50
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|10/2/2018
|ok
|24-04-2018
|49
|DELLE CURTI ABRAMO
|1969
|M45
|RUN CARD
|10/2/2018
|ok
|25-01-2019
|50
|DELLE DONNE LAURA
|1983
|F35
|POD PIC GIFFONI V PIANA
|12/3/2018
|ok
|17-01-2019
|51
|DI LIETO IVO
|1970
|M45
|ASD AMICI DELLA MONTAGNA
|12/3/2018
|ok
|05-01-2019
|52
|DI MAIO ALESSANDRO
|1975
|M40
|COLLANA MARATHON
|13/3/2018
|ok
|14-12-2018
|53
|DI MAIO ALESSANDRO
|1990
|M30
|CROSS MFG ITALIA
|9/3/2018
|ok
|21-11-2018
|54
|DI PALMA COSIMO
|1992
|M30
|LIBERO
|12/3/2018
|ok
|07-03-2019
|55
|DI STEFANO MARCELLO
|1982
|M35
|ASD PODISTICA MONTENERO
|9/3/2018
|ok
|12-04-2018
|56
|DI TUCCIO ANTONIO
|1971
|M45
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|5/3/2018
|ok
|03-05-2018
|57
|DOLAN ALAN
|1980
|M35
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|26-02-2018
|58
|DONATI PIETRO
|1981
|M35
|ASD I DOLCISSIMI
|13/3/2018
|assente
|null
|59
|DUGO RICCARDO
|1959
|M55
|A.S.D. – Atletica Capua
|19/2/2018
|ok
|19-03-2018
|60
|ELIA GIANPAOLO
|1987
|M30
|ENTERPRISE SPORT E SERVICE
|13/3/2018
|ok
|23-03-2018
|61
|ERRICHIELLO DOMENICO
|1976
|M40
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|11-11-2018
|62
|ESPOSITO ANGELO
|1996
|M30
|ASD FINANZA SPORT
|13/3/2018
|assente
|null
|63
|ESPOSITO VALERIO
|1985
|M30
|NAPOLI NORD MARATHON
|15/2/2018
|ok
|29-11-2018
|64
|FABOZZI ANTONIO
|1966
|M50
|POD PHOENIX S MARCELLINO
|6/3/2018
|ok
|27-09-2018
|65
|FALCONE MASSIMO
|1975
|M40
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|03-03-2018
|66
|FARANDA RICARDO
|1959
|M55
|POD VALLE CAUDINA
|11/3/2018
|ok
|16-02-2019
|67
|FARANDA SILVIA
|1991
|F30
|11/3/2018
|scaduto
|16-03-2018
|68
|FERRARA FABIO
|1978
|M40
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|19-02-2019
|69
|FERRENTINO AMEDEO
|1970
|M45
|FOLGORE
|2/3/2018
|ok
|12-02-2019
|70
|FERRIGNO ANTONIO
|1984
|M30
|LIBERO
|12/3/2018
|ok
|01-12-2018
|71
|FORTINO GIAMPIERO
|1968
|M50
|ASD FOLGORE
|2/3/2018
|assente
|null
|72
|FRANCO TERESA
|1985
|F30
|POLIGOLFO
|13/2/2018
|ok
|17-04-2018
|73
|FULMINE FRANCESCO
|1992
|M30
|ASD FINANZA SPORT
|13/3/2018
|assente
|null
|74
|FUSCO FABIO
|1962
|M55
|RUN CARD
|12/3/2018
|ok
|31-01-2019
|75
|GAROFALO GIUSEPPE
|1976
|M40
|ANGRI CASTELLO DORIA
|13/3/2018
|scaduto
|18-06-2017
|76
|GARONE MICHELE
|1970
|M45
|RUNNING AGRIDIANO
|2/3/2018
|ok
|22-01-2019
|77
|GENCO FULVIO
|1965
|M50
|ASD POLISPORTIVA FOLGORE
|2/3/2018
|ok
|18-01-2019
|78
|GESUELE ANNA
|1973
|F45
|NEW ATLETICA AFRAGOLA
|11/3/2018
|da società
|ok
|79
|GIANFRANTE GIANNI
|1962
|M55
|ATLETICA ROCOROTONDO
|13/3/2018
|ok
|29-10-2018
|80
|GIROLAMI FILIPPO
|1961
|M55
|IL LAGHETTO
|13/3/2018
|ok
|09-01-2019
|81
|GIULIANO ANGELO
|1955
|M60
|LIBERO
|11/3/2018
|assente
|null
|82
|GOLINO MAR CONSIGLIA
|1976
|F40
|RUN CARD
|10/2/2018
|ok
|25-01-2019
|83
|GRAGNANIELLO ANTIMO
|1954
|M60
|ASD VESUVIO LIVE
|13/3/2018
|ok
|14-09-2018
|84
|GRASSIA VINCENZO
|1961
|M55
|APD AENEAS RUN
|2/3/2018
|ok
|04-05-2018
|85
|GUADAGNI MASSIMO
|1972
|M45
|NEW ATLETICA AFRAGOLA
|11/3/2018
|da società
|ok
|86
|GUADAGNO ANGELO
|1982
|M35
|JOY OF RUNNING
|13/3/2018
|da società
|ok
|87
|GUARINO DAVIDE
|1991
|M30
|ASD FINANZA SPORT
|13/3/2018
|assente
|null
|88
|IACOLARE ANTONIO
|1959
|M55
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|12/2/2018
|ok
|11-10-2018
|89
|IAZZETTA FORTUNA
|1975
|F40
|NEW ATLETICA AFRAGOLA
|11/3/2018
|da società
|ok
|90
|IODICE PIERPAOLO
|1997
|M30
|ASD FINANZA SPORT
|13/3/2018
|assente
|null
|91
|IOVINO CARMELINA
|1977
|F40
|CROSS MFG ITALIA
|12/3/2018
|assente
|null
|92
|JAPPELLI DANIELA
|1967
|F50
|COLLANA MARATHON
|2/3/2018
|ok
|30-10-2018
|93
|LAMBERTI CARMINE
|1969
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|12-01-2017
|94
|LAUDISIO MARIACHIARA
|1992
|F30
|ANGRI RUNNSER CLUB
|12/3/2018
|ok
|03-10-2018
|95
|LETTIERI SAVERIO
|1948
|M65+
|JOY OF RUNNING
|13/3/2018
|da società
|ok
|96
|LIONCINO VINCENZO
|1973
|M45
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|10/2/2018
|ok
|18-09-2018
|97
|LIPPIELLO NICOLINA
|1985
|F30
|CROSS MFG ITALIA
|9/3/2018
|ok
|11-11-2018
|98
|LONGOBARDO GIORGIO
|1961
|M55
|NAPOLI NORD MARATHON
|2/3/2018
|ok
|09-11-2018
|99
|LUCE EMILIO
|1960
|M55
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|scaduto
|09-03-2017
|100
|MAFFEI ANTONIO
|1972
|M45
|POL. PODIGYM
|12/3/2018
|scaduto
|08-03-2018
|101
|MANDARA SILVIA
|1988
|F30
|RUN CARD
|6/2/2018
|ok
|15-06-2018
|102
|MARTONE ROBERTO
|1974
|M40
|POL PIC GIFFONI V PIANA
|12/3/2018
|ok
|06-09-2018
|103
|MASCIOLI GIAMPAOLO
|1994
|M30
|CROSS MFG ITALIA
|9/3/2018
|ok
|06-09-2018
|104
|MASTRANGELO DOMENICO
|1960
|M55
|ASD CASTELLANA GROTTE
|13/3/2018
|ok
|25-01-2019
|105
|MAURIELLO GIUSEPPE
|1980
|M35
|ASD ATL GIULIANO
|10/2/2018
|ok
|26-12-2018
|106
|MIRANDA GIUSEPPE
|1954
|M60
|ASD VESUVIO LIVE
|13/3/2018
|ok
|19-02-2019
|107
|NATALE FRANCESCO
|1966
|M50
|JOY OF RUNNING
|13/3/2018
|ok
|23-10-2018
|108
|NOBILI MICHELA
|1967
|F50
|POL ALBOSAGGIA
|13/3/2018
|assente
|null
|109
|NOTARGIACOMO ERSILIA
|1973
|F45
|ANGRI RUNNERS CLUB
|12/3/2018
|ok
|27-01-2019
|110
|NOVI MARIO ROCCO
|1983
|M35
|Libero
|12/3/2018
|ok
|24-02-2019
|111
|NUNZIATO IMMA
|1988
|F30
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|11-11-2018
|112
|OLIVIERI FRANCO
|1973
|M45
|RUNNERS AVEZZANO
|12/3/2018
|ok
|21-02-2019
|113
|ORTELLI CINO
|1961
|M55
|RUN CARD
|13/3/2018
|assente
|null
|114
|OTTOMANO GIANVITO
|1959
|M55
|ASD ATLETICA CASTELLANA
|13/3/2018
|ok
|25-02-2019
|115
|PACIFICO VINCENZO
|1966
|M50
|RUN CARD
|27/1/2018
|ok
|21-01-2019
|116
|PALLADINO ROBERTO
|1978
|M40
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|scaduto
|07-02-2018
|117
|PANICCIOLI ALBERTO
|1957
|M60
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|10/2/2018
|ok
|07-01-2019
|118
|PAOLELLA ROBERTA
|1983
|F35
|JOY OF RUNNING
|13/3/2018
|da società
|ok
|119
|PAOLILLO FRANCESCO
|1983
|M35
|AMALFI SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|18-06-2018
|120
|PARLATO RAFFAELE
|1950
|M65+
|AEQUA TRAIL RUNNING
|9/3/2018
|ok
|05-05-2018
|121
|PASSERO ANTONIO
|1962
|M55
|FOLGORE
|2/3/2018
|scaduto
|17-01-2017
|122
|PASTORE FRANCESCO
|1950
|M65+
|A.S.D. Folgore Nocera Inferiore
|11/3/2018
|ok
|10-01-2019
|123
|PASTORE MARGHERITA
|1978
|F40
|AMALFI SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|07-12-2018
|124
|PETROZZI SARA
|1979
|F35
|ASD SAN CASTO SKYRACE
|12/3/2018
|da società
|ok
|125
|RAPILLO FEDERICO
|1959
|M55
|COLLANA MARATHON
|12/3/2018
|scaduto
|20-01-2018
|126
|REA FRANCESCO
|1983
|M35
|ASD SAN CASTO SYRACE
|12/3/2018
|da società
|ok
|127
|REA MARCO
|1983
|M35
|ATL ARECHI SALERNO
|11/3/2018
|ok
|05-03-2019
|128
|RIGAMONTI MICHELE
|1972
|M45
|MARATHON CLUB 2002
|3/3/2018
|assente
|null
|129
|RUGGIERO ANDREA
|1972
|M45
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|3/3/2018
|ok
|30-05-2018
|130
|RUGGIERO CLEMENTINA
|1974
|F40
|AEQUA TRAIL RUNNING
|13/3/2018
|assente
|null
|131
|RUOCCO GIUSEPPE
|1962
|M55
|AMALFI SPORT E MORE
|11/3/2018
|ok
|04-01-2019
|132
|SARNO RAFFAELE
|1983
|M35
|JOY OF RUNNING
|13/3/2018
|da società
|ok
|133
|SAVO NICOLA
|1983
|M35
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|scaduto
|06-12-2017
|134
|SCOPPETTA FRANCESCA
|1978
|F40
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|12/3/2018
|scaduto
|01-12-2016
|135
|SESSA ANTONIETTA
|1973
|F45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|ok
|30-03-2018
|136
|SIEPI ANTONIO
|1970
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|ok
|27-03-2018
|137
|SILVESTRO ROSA
|1969
|F45
|NEW ATLETICA AFRAGOLA
|12/3/2018
|da società
|ok
|138
|SILVI CLAUDIA
|1975
|F40
|RUN CARD
|11/3/2018
|ok
|25-11-2018
|139
|SOVIERO LUCIANA
|1972
|F45
|ASD VESUVIO LIVE
|13/3/2018
|ok
|27-04-2018
|140
|SPERA SABINA
|1976
|F40
|BARLETTA SPORTIVA
|11/3/2018
|ok
|31-01-2019
|141
|STRAZZULLO VINCENZO
|1970
|M45
|WELLNESS POWER CLUB
|12/3/2018
|ok
|26-11-2018
|142
|TESONE FRANCESCO
|1966
|M50
|ASD ATLETICA GIUGLIANO
|10/2/2018
|ok
|05-05-2018
|143
|TOLINO GIOVANNI
|1969
|M45
|TEAM ANIMA TRAIL
|11/3/2018
|ok
|20-07-2018
|144
|TOMMASETTI MICHELA
|1985
|F30
|ASD PODISTICA MONTENERO
|11/3/2018
|ok
|08-10-2018
|145
|TORRE GIOVANNI
|1972
|M45
|AMALFI COAST SPORT E MORE
|9/3/2018
|ok
|04-01-2019
|146
|TROMBETTA DAVIDE
|1974
|M40
|SAN CASTO SKY RACE
|12/3/2018
|da società
|ok
|147
|VERNON CRISTOPHER
|1964
|M50
|ASD POL PICENTINI
|12/3/2018
|ok
|26-01-2019
|148
|VOLPE EDOARDO
|1971
|M45
|FIAMMA ARGENTO
|5/3/2018
|ok
|04-02-2019
|149
|VOLPE MASSIMO
|1974
|M40
|ASD POLISPORTIVA PICENTINI
|12/3/2018
|ok
|13-02-2019
|150
|VOLPE MICHELE
|1971
|M45
|ASD AEQUA TRAIL RUNNING
|5/3/2018
|ok
|30-05-2018
|151
|WANIA BARBARA
|1977
|F40
|COLLANA MARATHON
|2/3/2018
|ok
|02-10-2018
*Ultimo aggiornamento : 13/3/2018 23:26:40
*Ultimo aggiornamento : 13/3/2018 23:29:43
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