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POSITANO BEACH TRIAL DOMENICA 18 MARZO

di - 14 marzo 2018 - 19:26

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Generico
positano • spiaggia grande
start h 08.30 • KM 30 – start h 09.00 • KM 12
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DISLIVELLO :  km 12 D+950 MT- km 30 D+2030 MT
TIPO PERCORSO : SENTIERI E SCALE, SALITE E DISCESE RIPIDE
COSTO ISCRIZIONE : EURO 10,00 km 12 — EURO 20,00 KM 30 fino al 14 marzo. Dal 15 marzo fino alla mattina della gara 15 euro km 12 — 25 euro km 30
TERMINE ISCRIZIONI : 14/3/2017 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 300 ISCRITTI
RESPONSABILE : Fusco Fabio – Andrea Ruggiero – Vito Attanasio
SOCIETA : Comune di Positano –A.S.D. Aequa trail running
PARCHEGGIO :   SI  a tariffa agevolata   ”parcheggio Mandara” (dalle 7:00 alle 15:00 euro 5,00)
PACCO GARA : SI
DOCCE : SI
RISTORI IN GARA : SI
PASTA PARTY : NO
PREMIAZIONI : i primi 05 della class. Generale e i primi 03 di ogni categoria e tutte le donne ad entrambe le gare
PREMIAZIONI DI CATEGORIA : M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+
SITO WEB : http://www.trailcampania.it/
CELLULARE : FABIO 3355488933 – ANDREA 3394334093 – VITO 3387097500

 

Circuito : TRAIL CAMPANIA 2018 – Gara : BEACH TRAIL POSITANO KM 30

Atleta Anno Categ. Societa’ Data Iscrizione Certificato Scadenza
1 ACAMPORA FELICE 1974 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 ok 26-06-2018
2 ACAMPORA PIETRO 1996 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 scaduto 27-06-2017
3 AMATRUDA GENNARO 1969 M45 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 scaduto 12-03-2018
4 AMENDOLA CARMINE 1984 M30 TEAM ANIMA TRAIL 6/3/2018 ok 22-01-2019
5 ANNUNZIATA NICOLA 1966 M50 ASD VESUVIO LIVE 15/2/2018 ok 17-01-2019
6 ARAGON JEROME 1980 M35 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 12/3/2018 ok 12-12-2018
7 ARMELAO VANESSA 1977 F40 LIBERA 2/3/2018 assente null
8 AVAGLIANO CIRO 1982 M35 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 30-06-2017
9 AVALLONE CARLO 1974 M40 D+ TRAIL 2/3/2018 ok 12-04-2018
10 BARONE GIANNI 1968 M50 ASD ATLETICA ABRUZZO 9/2/2018 ok 20-03-2018
11 BERNES PABLO 1976 M40 ARGENTINA 23/2/2018 assente null
12 BETTOLATTI DIEGO 1965 M50 CASTELRAIDER 3/3/2018 assente null
13 BETTOLOTTI DIEGO 1961 M55 ASD CASTELRAIDER 13/3/2018 assente null
14 BONESI ALESSANDRO 1985 M30 ATLETICA ALTO LARIO 11/3/2018 assente null
15 BONESI MATTIA 1994 M30 ATLETICA ALTO LARIO 3/3/2018 assente null
16 CALVANESE ELIO 1975 M40 NEW ATLETICA AFRAGOLA 13/3/2018 da società ok
17 CAPONE ALFONSO 1982 M35 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 scaduto 12-03-2018
18 CAPORUSCIO MARISA 1968 F50 POLIGOLFO FORMIA 13/2/2018 ok 09-10-2018
19 CARBONARA GABRIELE 1972 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 08-12-2017
20 CASTELLANO MARCO 1971 M45 asd aequatrailrunning 23/2/2018 ok 22-02-2019
21 CATAPANO FERDINANDO 1968 M50 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 2/3/2018 ok 18-11-2018
22 CATERINO CARMELO 1967 M50 RUN CARD 15/2/2018 ok 27-10-2018
23 CIRAVEGNA ERNESTO 1966 M50 BERGTEAM SALOMON 23/2/2018 assente null
24 COLLE FRANCO 1975 M40 TEAM TECNICA 13/2/2018 da società ok
25 CUCCARO GIOVANNI 1979 M35 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 30-05-2018
26 D AMBROSIO DONATO 1965 M50 ANGRI RUNNER CLUB 12/3/2018 ok 08-03-2019
27 D ANGELO CIRO 1992 M30 ASD BOSCOREALE RUNNING 11/3/2018 ok 16-06-2018
28 D ANNA ALFREDO 1963 M55 CSI CORRI PER GAIA 6/2/2018 ok 09-06-2018
29 DE FEO DANIELA 1977 F40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 13/3/2018 scaduto 01-03-2018
30 DE FEO VINCENZO 1952 M65+ TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 01-03-2018
31 DE GASPERI MARCO 1977 M40 TEAM HOKA ONE 3/3/2018 assente null
32 DE ROSA GIUSEPPE 1977 M40 ASD PODISTICA CAMALDOLESE 6/2/2018 ok 27-11-2018
33 DI PROSPERO DANIELE 1959 M55 UISP LATINA 23/2/2018 ok 14-10-2018
34 DIANA FRANCESCO 1973 M45 NUOVA ATLETICA ISERNIA 13/2/2018 ok 22-06-2018
35 DIBATTISTA MICHELE 1979 M35 SMART RUNNERS GRAVINA 3/3/2018 ok 04-01-2019
36 DOLAN ALAN 1980 M35 TEAM ANIMA TRAIL 27/1/2018 scaduto 26-02-2018
37 ERRICO DOMENICO 1985 M30 AMATORI PODISMO BENEVENTO 9/3/2018 ok 24-04-2018
38 FERRAIOLI CATALANO LUIGI 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 12/3/2018 ok 25-09-2018
39 FERRARA ALBERTO 1988 M30 RUN CARD 12/2/2018 ok 03-08-2018
40 FONTANA ANDREA 1961 M55 UISP LATINA 23/2/2018 ok 14-07-2018
41 FUSCO FABIO 1972 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 17-10-2018
42 GALLO ANTONIO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 17-04-2018
43 GARGIULO CARMINE 1971 M45 AEQUA TRAIL RUNNING 13/3/2018 scaduto 21-10-2017
44 GENTILE GIUSEPPE 1993 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 5/3/2018 ok 07-02-2019
45 GIACOMINI ALESSANDRO 1990 M30 LIBERO 12/3/2018 ok 14-01-2019
46 GIUSTINO GIUSEPPE ANT 1981 M35 ASD ATLETICA CASTELLANA 11/3/2018 ok 06-02-2019
47 IOVIENO LUIGI 1990 M30 ASD aequa trailrunning 6/3/2018 ok 26-06-2018
48 JOSIANE LEPOURIEL 1971 F45 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 9/3/2018 ok 18-01-2019
49 LAMBERTI CARMINE 1989 M30 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 12-11-2017
50 LAUDANO TOMMASO 1963 M55 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 18-11-2018
51 LEVA GIOVANNI LUCA 1974 M40 ASD ATINA TRAIL RUNNING 13/3/2018 ok 07-04-2018
52 MAGLIONE PASQUALE 1955 M60 PODISTICA VALLE CAUDINA 2/3/2018 ok 15-12-2018
53 MANSI LEONARDO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-11-2017
54 MARESCA LUIGI 1973 M45 AEQUA TRAIL RUNNING 9/3/2018 scaduto 13-01-2018
55 MARESCA MARIO 1992 M30 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 12/3/2018 ok 11-02-2019
56 MASCOLO VINCENZO 1994 M30 AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 scaduto 27-06-2017
57 MASSARENTI PAOLO 1970 M45 TEAM NOENE ITALIA 5/3/2018 assente null
58 MASULLO NICOLA 1974 M40 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-03-2017
59 MELONI GIUSEPPE 1977 M40 RUNNER BIKE ACUTO 11/3/2018 da società ok
60 METAYER PHLIPPE 1965 M50 LIBERO 11/3/2018 assente null
61 MORELLI DANIELA 1960 F55 PT SKYRUNNING 13/3/2018 assente null
62 MOTTILLO GIUSEPPE 1979 M35 PROMOSPORT BORGO MOLISANO 13/3/2018 da società ok
63 MOUGAMMADOUSSANE RAPHAEL 1982 M35 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 9/3/2018 ok 06-01-2019
64 NAWRATIL ANDREAS 1978 M40 ASD ATLETICA CAIVANO 13/3/2018 ok 11-10-2018
65 OLIVIERI VIRGINIA 1975 F40 BERGTEAM SALOMON 23/2/2018 assente null
66 OREGIANI CRISTINA 1970 F45 ATL ALTO LARIO 13/3/2018 assente null
67 PALOMBA GIOVANNI 1962 M55 SORRENTO RUNNERS 13/3/2018 ok 21-11-2018
68 PETRONE ANGELO 1974 M40 PODISTICA SOLIDARIETA 13/2/2018 ok 27-04-2018
69 PIETROGIACOMI DANIELE 1979 M35 RUNNER BIKE ACUTO 11/3/2018 da società ok
70 PILLOT FABRICE 1981 M35 CLUB NAPOLITAIN FRANCAIS 8/2/2018 ok 01-02-2019
71 PROTO LUCIANO 1984 M30 RUN CARD 12/3/2018 ok 07-03-2019
72 RIGOLLET DAVID 1977 M40 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 13/3/2018 ok 10-10-2018
73 ROMOLO RAMONA 1979 F35 FIAMME ARGENTO 5/3/2018 ok 02-01-2019
74 ROSSATTI LISA 1983 F35 ASD CASTELRAIDER 13/3/2018 assente null
75 ROSSATTI LISA 1987 F30 CASTELRAIDER 3/3/2018 assente null
76 RUOCCO GIULIANO 1964 M50 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 ok 04-01-2019
77 RUOCCO LUIGI 1985 M30 TEAM ANIMA TRAIL 12/3/2018 scaduto 04-01-2018
78 RUOCCO VINCENZO 1984 M30 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-11-2017
79 SBRISSA TINA 1977 F40 TEAM TORNADO 6/3/2018 assente null
80 SCARAMELLA FABIO 1967 M50 ATL ALTO LARIO 13/3/2018 assente null
81 SCOGNAMIGLIO VINCENZO 1957 M60 G.S. CELANO 4/2/2018 ok 19-12-2018
82 SIANI LUIGI 1976 M40 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 15-09-2016
83 SILVESTRI CIRO 1964 M50 AKC CORRI PER GAIA 13/3/2018 ok 23-01-2019
84 SPEZIALI VALENTINO 1993 M30 TEAM VALTELLINA 3/3/2018 assente null
85 THEDY GRETEL 1960 M55 AUT 23/2/2018 assente null
86 TIMM NIESNER 1986 M30 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 2/3/2018 assente null
87 VILLANI MARIO 1965 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 scaduto 27-06-2017
88 VITALE GIOVANNI 1971 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 17-03-2018
89 VITTI ROBERTO 1979 M35 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 05-03-2018

 

Circuito : TRAIL CAMPANIA 2018 – Gara : BEACH TRAIL POSITANO KM 12

Atleta Anno Categ. Societa’ Data Iscrizione Certificato Scadenza
1 ABATIELLO GIUSEPPE 1980 M35 ASD ATL GIULIANO 10/2/2018 ok 04-05-2018
2 ADAMO PAOLO 1978 M40 FINANZA SPORT CAMPANIA 13/3/2018 ok 13-11-2018
3 ALBANO DOMENICO 1956 M60 JOY OF RUNNING 13/3/2018 ok 23-10-2018
4 ALETERNA LUISA 1971 F45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
5 ALFANO MONICA 1973 F45 POL PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 06-09-2018
6 ALLOCCA FIORAVANTE 1958 M60 ASD RUNNING SAVIANO 2/3/2018 ok 28-02-2019
7 AMBROSIO ALESSANDRA 1976 F40 AMATORI ATL NAPOLI 2/3/2018 ok 02-10-2018
8 AMBROSIO GIUSEPPE 1965 M50 COLLANA MARATHON 6/3/2018 ok 26-10-2018
9 ARPAIA PASQUALE 1979 M35 NAPOLI RUN 11/3/2018 ok 30-01-2019
10 ARPAIA SALVATORE 1962 M55 JOY OF RUNNING 13/3/2018 ok 25-05-2018
11 ATTANASIO VITO 1984 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 scaduto 16-03-2018
12 AVITABILE MASSIMO 1973 M45 MONTEMILETO TEAM RUNNERS 2/3/2018 ok 01-12-2018
13 BALDI GINO 1949 M65+ POD CAVA PICENTINI 2/3/2018 scaduto 28-11-2017
14 BARBAROSSA LUIGI 1965 M50 ASD ATL GIUGLIANO 10/2/2018 scaduto 16-03-2018
15 BARRETTA ANTONIO 1979 M35 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 26-12-2018
16 BATTISTA VINCENZO 1974 M40 ASD POLISPORTIVA PHOENIX 6/3/2018 da società ok
17 BELLUCCI GIANLUIGI 1977 M40 RUNNER BIKE ACUTO 11/3/2018 da società ok
18 BELVEDERE RAFFAELE 1973 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 assente null
19 BENCIVENGA FERDINANDO 1977 M40 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 05-04-2018
20 BERTRAND OLIVIER 1969 M45 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 2/3/2018 ok 13-12-2018
21 BETTINI IRENE 1963 F55 PT SKYRUNNING 13/3/2018 assente null
22 BIANCO FRANCESCO 1988 M30 RUNNING SAVIANO 2/3/2018 scaduto 18-03-2018
23 BOTTIGLIERI GERARDO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 assente null
24 BRESESTI NICOLE 1988 F30 ASD I DOLCISSIMI 13/3/2018 assente null
25 CALCATERRA GIANCARLO 1966 M50 PT SKYRUNNING 13/3/2018 assente null
26 CALIFANO PIERLUIGI 1977 M40 AMALFI SPORT E MORE 9/3/2018 ok 27-11-2018
27 CANTISANI SERGIO 1973 M45 RUNNING AGRIDIANO 2/3/2018 ok 21-01-2019
28 CAPIZZI ELENA 1979 F35 RUNNERS AVEZZANO 12/3/2018 ok 16-06-2018
29 CASTELLO GERMANO 1974 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 16-11-2018
30 CHIOCCA LUIGI 1965 M50 RUN CARD 2/3/2018 ok 28-04-2018
31 CIELO FABRIZIO 1977 M40 RUN CARD 11/3/2018 ok 25-11-2018
32 CINQUE ANTONIO 1967 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 31-05-2018
33 CIOFFI FRANCO 1969 M45 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 scaduto 12-03-2018
34 CIUFFI QUINTO 1968 M50 ALTA VALTELLINA 3/3/2018 assente null
35 CIVALE ALESSIO 1993 M30 LIBERO 13/3/2018 assente null
36 COPPOLA ARMANDO 1966 M50 marathon club stabia 12/3/2018 scaduto 24-11-2017
37 CORTESELLI ALBERICO 1975 M40 CUS NAPOLI 19/2/2018 ok 20-03-2018
38 CRISCUOLO EMMANUELE 1983 M35 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 11-11-2018
39 CYRILLE MONTARU 1974 M40 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 11/3/2018 ok 27-12-2018
40 D ADDEA MATTIA 1988 M30 RUNCARD 9/3/2018 scaduto 02-11-2017
41 D ALESSIO RAFFAELE 1970 M45 NAPOLI SPORT EVENTI 16/2/2018 ok 15-09-2018
42 D AMBROSIO MARCELLO 1972 M45 POL PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 14-02-2019
43 D AURIA DARIO 1967 M50 asd la corsa 13/2/2018 ok 01-06-2018
44 D URSO NICOLA 1985 M30 AS AEQUA ATRAIL RUNNING 3/3/2018 assente null
45 DE LASSAT EMERIC 1979 M35 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 12/3/2018 ok 08-11-2018
46 DE RISO FRANCESCO 1973 M45 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 18-11-2018
47 DE VIVO FRANCESCO 1976 M40 ANGRI CASTELLO DORIA 13/3/2018 scaduto 16-10-2016
48 DELL ISOLA VINCENZO 1964 M50 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 24-04-2018
49 DELLE CURTI ABRAMO 1969 M45 RUN CARD 10/2/2018 ok 25-01-2019
50 DELLE DONNE LAURA 1983 F35 POD PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 17-01-2019
51 DI LIETO IVO 1970 M45 ASD AMICI DELLA MONTAGNA 12/3/2018 ok 05-01-2019
52 DI MAIO ALESSANDRO 1975 M40 COLLANA MARATHON 13/3/2018 ok 14-12-2018
53 DI MAIO ALESSANDRO 1990 M30 CROSS MFG ITALIA 9/3/2018 ok 21-11-2018
54 DI PALMA COSIMO 1992 M30 LIBERO 12/3/2018 ok 07-03-2019
55 DI STEFANO MARCELLO 1982 M35 ASD PODISTICA MONTENERO 9/3/2018 ok 12-04-2018
56 DI TUCCIO ANTONIO 1971 M45 ASD ATLETICA GIUGLIANO 5/3/2018 ok 03-05-2018
57 DOLAN ALAN 1980 M35 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 26-02-2018
58 DONATI PIETRO 1981 M35 ASD I DOLCISSIMI 13/3/2018 assente null
59 DUGO RICCARDO 1959 M55 A.S.D. – Atletica Capua 19/2/2018 ok 19-03-2018
60 ELIA GIANPAOLO 1987 M30 ENTERPRISE SPORT E SERVICE 13/3/2018 ok 23-03-2018
61 ERRICHIELLO DOMENICO 1976 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 11-11-2018
62 ESPOSITO ANGELO 1996 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
63 ESPOSITO VALERIO 1985 M30 NAPOLI NORD MARATHON 15/2/2018 ok 29-11-2018
64 FABOZZI ANTONIO 1966 M50 POD PHOENIX S MARCELLINO 6/3/2018 ok 27-09-2018
65 FALCONE MASSIMO 1975 M40 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-03-2018
66 FARANDA RICARDO 1959 M55 POD VALLE CAUDINA 11/3/2018 ok 16-02-2019
67 FARANDA SILVIA 1991 F30 11/3/2018 scaduto 16-03-2018
68 FERRARA FABIO 1978 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 19-02-2019
69 FERRENTINO AMEDEO 1970 M45 FOLGORE 2/3/2018 ok 12-02-2019
70 FERRIGNO ANTONIO 1984 M30 LIBERO 12/3/2018 ok 01-12-2018
71 FORTINO GIAMPIERO 1968 M50 ASD FOLGORE 2/3/2018 assente null
72 FRANCO TERESA 1985 F30 POLIGOLFO 13/2/2018 ok 17-04-2018
73 FULMINE FRANCESCO 1992 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
74 FUSCO FABIO 1962 M55 RUN CARD 12/3/2018 ok 31-01-2019
75 GAROFALO GIUSEPPE 1976 M40 ANGRI CASTELLO DORIA 13/3/2018 scaduto 18-06-2017
76 GARONE MICHELE 1970 M45 RUNNING AGRIDIANO 2/3/2018 ok 22-01-2019
77 GENCO FULVIO 1965 M50 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 2/3/2018 ok 18-01-2019
78 GESUELE ANNA 1973 F45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
79 GIANFRANTE GIANNI 1962 M55 ATLETICA ROCOROTONDO 13/3/2018 ok 29-10-2018
80 GIROLAMI FILIPPO 1961 M55 IL LAGHETTO 13/3/2018 ok 09-01-2019
81 GIULIANO ANGELO 1955 M60 LIBERO 11/3/2018 assente null
82 GOLINO MAR CONSIGLIA 1976 F40 RUN CARD 10/2/2018 ok 25-01-2019
83 GRAGNANIELLO ANTIMO 1954 M60 ASD VESUVIO LIVE 13/3/2018 ok 14-09-2018
84 GRASSIA VINCENZO 1961 M55 APD AENEAS RUN 2/3/2018 ok 04-05-2018
85 GUADAGNI MASSIMO 1972 M45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
86 GUADAGNO ANGELO 1982 M35 JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
87 GUARINO DAVIDE 1991 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
88 IACOLARE ANTONIO 1959 M55 ASD ATLETICA GIUGLIANO 12/2/2018 ok 11-10-2018
89 IAZZETTA FORTUNA 1975 F40 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
90 IODICE PIERPAOLO 1997 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
91 IOVINO CARMELINA 1977 F40 CROSS MFG ITALIA 12/3/2018 assente null
92 JAPPELLI DANIELA 1967 F50 COLLANA MARATHON 2/3/2018 ok 30-10-2018
93 LAMBERTI CARMINE 1969 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 12-01-2017
94 LAUDISIO MARIACHIARA 1992 F30 ANGRI RUNNSER CLUB 12/3/2018 ok 03-10-2018
95 LETTIERI SAVERIO 1948 M65+ JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
96 LIONCINO VINCENZO 1973 M45 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 18-09-2018
97 LIPPIELLO NICOLINA 1985 F30 CROSS MFG ITALIA 9/3/2018 ok 11-11-2018
98 LONGOBARDO GIORGIO 1961 M55 NAPOLI NORD MARATHON 2/3/2018 ok 09-11-2018
99 LUCE EMILIO 1960 M55 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 09-03-2017
100 MAFFEI ANTONIO 1972 M45 POL. PODIGYM 12/3/2018 scaduto 08-03-2018
101 MANDARA SILVIA 1988 F30 RUN CARD 6/2/2018 ok 15-06-2018
102 MARTONE ROBERTO 1974 M40 POL PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 06-09-2018
103 MASCIOLI GIAMPAOLO 1994 M30 CROSS MFG ITALIA 9/3/2018 ok 06-09-2018
104 MASTRANGELO DOMENICO 1960 M55 ASD CASTELLANA GROTTE 13/3/2018 ok 25-01-2019
105 MAURIELLO GIUSEPPE 1980 M35 ASD ATL GIULIANO 10/2/2018 ok 26-12-2018
106 MIRANDA GIUSEPPE 1954 M60 ASD VESUVIO LIVE 13/3/2018 ok 19-02-2019
107 NATALE FRANCESCO 1966 M50 JOY OF RUNNING 13/3/2018 ok 23-10-2018
108 NOBILI MICHELA 1967 F50 POL ALBOSAGGIA 13/3/2018 assente null
109 NOTARGIACOMO ERSILIA 1973 F45 ANGRI RUNNERS CLUB 12/3/2018 ok 27-01-2019
110 NOVI MARIO ROCCO 1983 M35 Libero 12/3/2018 ok 24-02-2019
111 NUNZIATO IMMA 1988 F30 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 11-11-2018
112 OLIVIERI FRANCO 1973 M45 RUNNERS AVEZZANO 12/3/2018 ok 21-02-2019
113 ORTELLI CINO 1961 M55 RUN CARD 13/3/2018 assente null
114 OTTOMANO GIANVITO 1959 M55 ASD ATLETICA CASTELLANA 13/3/2018 ok 25-02-2019
115 PACIFICO VINCENZO 1966 M50 RUN CARD 27/1/2018 ok 21-01-2019
116 PALLADINO ROBERTO 1978 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 scaduto 07-02-2018
117 PANICCIOLI ALBERTO 1957 M60 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 07-01-2019
118 PAOLELLA ROBERTA 1983 F35 JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
119 PAOLILLO FRANCESCO 1983 M35 AMALFI SPORT E MORE 9/3/2018 ok 18-06-2018
120 PARLATO RAFFAELE 1950 M65+ AEQUA TRAIL RUNNING 9/3/2018 ok 05-05-2018
121 PASSERO ANTONIO 1962 M55 FOLGORE 2/3/2018 scaduto 17-01-2017
122 PASTORE FRANCESCO 1950 M65+ A.S.D. Folgore Nocera Inferiore 11/3/2018 ok 10-01-2019
123 PASTORE MARGHERITA 1978 F40 AMALFI SPORT E MORE 9/3/2018 ok 07-12-2018
124 PETROZZI SARA 1979 F35 ASD SAN CASTO SKYRACE 12/3/2018 da società ok
125 RAPILLO FEDERICO 1959 M55 COLLANA MARATHON 12/3/2018 scaduto 20-01-2018
126 REA FRANCESCO 1983 M35 ASD SAN CASTO SYRACE 12/3/2018 da società ok
127 REA MARCO 1983 M35 ATL ARECHI SALERNO 11/3/2018 ok 05-03-2019
128 RIGAMONTI MICHELE 1972 M45 MARATHON CLUB 2002 3/3/2018 assente null
129 RUGGIERO ANDREA 1972 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 30-05-2018
130 RUGGIERO CLEMENTINA 1974 F40 AEQUA TRAIL RUNNING 13/3/2018 assente null
131 RUOCCO GIUSEPPE 1962 M55 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 ok 04-01-2019
132 SARNO RAFFAELE 1983 M35 JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
133 SAVO NICOLA 1983 M35 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 scaduto 06-12-2017
134 SCOPPETTA FRANCESCA 1978 F40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 12/3/2018 scaduto 01-12-2016
135 SESSA ANTONIETTA 1973 F45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 30-03-2018
136 SIEPI ANTONIO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 27-03-2018
137 SILVESTRO ROSA 1969 F45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 12/3/2018 da società ok
138 SILVI CLAUDIA 1975 F40 RUN CARD 11/3/2018 ok 25-11-2018
139 SOVIERO LUCIANA 1972 F45 ASD VESUVIO LIVE 13/3/2018 ok 27-04-2018
140 SPERA SABINA 1976 F40 BARLETTA SPORTIVA 11/3/2018 ok 31-01-2019
141 STRAZZULLO VINCENZO 1970 M45 WELLNESS POWER CLUB 12/3/2018 ok 26-11-2018
142 TESONE FRANCESCO 1966 M50 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 05-05-2018
143 TOLINO GIOVANNI 1969 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 20-07-2018
144 TOMMASETTI MICHELA 1985 F30 ASD PODISTICA MONTENERO 11/3/2018 ok 08-10-2018
145 TORRE GIOVANNI 1972 M45 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 04-01-2019
146 TROMBETTA DAVIDE 1974 M40 SAN CASTO SKY RACE 12/3/2018 da società ok
147 VERNON CRISTOPHER 1964 M50 ASD POL PICENTINI 12/3/2018 ok 26-01-2019
148 VOLPE EDOARDO 1971 M45 FIAMMA ARGENTO 5/3/2018 ok 04-02-2019
149 VOLPE MASSIMO 1974 M40 ASD POLISPORTIVA PICENTINI 12/3/2018 ok 13-02-2019
150 VOLPE MICHELE 1971 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 5/3/2018 ok 30-05-2018
151 WANIA BARBARA 1977 F40 COLLANA MARATHON 2/3/2018 ok 02-10-2018

*Ultimo aggiornamento : 13/3/2018 23:26:40

*Ultimo aggiornamento : 13/3/2018 23:29:43

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