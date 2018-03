Positano auguri dottoressa. Laurea a Roma per Antonella Ercolano, interpretariato in Cinese e Inglese “La soddisfazione più grande è ricevere i complimenti dalle persone che contano! ” Scrive su Instagram presso Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT dove ha conseguito l’ambito titolo, dopo aver studiato con gran profitto anche all’ Orientale a Napoli. 110 e lode, tanto per cambiare.. Complimenti davvero di cuore da tutta la redazione ad Antonella e alla famiglia che la ha sempre sostenuta.