I primi dati a livello nazionale delle ore 19, registrano un’affluenza sopra il 58%, dato che sfonda quello referendario del 4 dicembre 2016 (57,24%) e di gran lunga superiore al modesta partecipazione per le politiche 2013, contando però che in quell’occasione si votava in due giorni e si registrava di domenica un timido 46,79%. Voto regolare in tutti seggi, tranne qualche episodio saltato alle cronache nazionali che ha avuto come protagonisti i volti più noti della politica italiana, da Berlusconi a Bersani.

Secondo i primi dati del Ministero dell’Interno, rispetto al 2013 (35,5%) in Campania c’è una partecipazione al voto di circa il diciasette percento in più (52,3%), seppur non rispecchiando l’enorme partecipazione che ci fu al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, in cui il dato regionale non seguiva il trend nazionale (46,6%) di sera. La provincia campana con maggiore affluenza è Benevento (58,%), seguono Avellino (56,2%), Salerno (55%), Caserta (53,2%) e Napoli (53%).