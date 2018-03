PIZZA HOUSE A SAPRI, dove la pizza è di casa

Salerno . Giornata di pioggia battente, anzi incessante nell’incantevole Sapri nel Cilento .

Il primo pensiero è cercare un rifugio dove assaporare qualcosa di buono. Lo troviamo solo alla fine del Lungomare. Un’insegna luminosa indica una pizzeria.

La sala, piena zeppa di tavoli, ha in fondo il forno a legna. C’è un bel calduccio! Allegro e rustico l’ambiente, mentre il servizio è improntato alla più spontanea cordialità, anche con clienti non abituali come noi.

Molto ricco il menu delle pizze. Da provare quella radicchio e pancetta: veramente squisita anche se bianca. Sopra ogni commento è la pizza marinara ( la classica aglio, origano e pomodoro), che supera a pieni voti il test: una vera pizza napoletana!

Ma la vera sorpresa sono i gelati di Pizzo Calabro, ovvero la versione semifredda dei più noti dolci della pasticceria siciliana. Gareggia in bontà con le pizze, anzi lascia senza parole, la cassata siciliana, vero concerto di sapori e profumi in una delizia di dolcezza.

Marilina de Stefano