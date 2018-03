Pittori di Sorrento

È stata allestita a Sorrento in via De Maio una mostra di quadri di pittori Sorrentini, apre i battenti oggi sabato 24 Marzo 2018 e prosegue fino al 31 Marzo 2018.

La mostra si propone quindi come momento di riflessione sul significato dell’ arte e della sua capacità di superare le barriere, di dare spazio alla bellezza, alla creatività.