Piano di Sorrento, viene già intonaco dall’edificio del Banco di Napoli: passanti sfiorati – VIDEO

Se non si tratta di tragedia sfiorata, poco ci manca. In serata, a Piano di Sorrento, infatti, è venuta giù buona parte dell’intonaco del palazzo dove sorge il Banco di Napoli, in via delle Rose. Per poco non sono stati colpiti dei passanti che erano nei paraggi; fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Si è provveduto celermente a piazzare dei nastri per cercare di segnalare la situazione, anche se nella giornata di domani ci si aspetta sicuramente un intervento di messa in sicurezza. E, questa volta, tutto è bene quel che finisce bene…