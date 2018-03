Piano di sorrento – servizio scuola bus

Gentile redazione

volevo segnalare ciò che ormai non è piu una notizia, ovvero che i Ns amministratori ( o perlomeno quelli la cui maggioranza della popolazione ha deciso di eleggere quali propri rappresentanti) continuano a mungere soldi dai comuni cittadini approfittando di qualunque opportunità.

Perche dico questo? Perche a luglio 2017 venne annunciato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 21.07.2017, anche per l’anno scolastico 2017/2018, è stato confermato l’assetto organizzativo del servizio scuolabus.

Quindi? Il servizio è uguale… identico… ANZI… con mezzi usurati un anno in piu…

INVECE CHE ACCADE? La retta aumenta del 25%… si avete capito… la retta è aumentata del 25%, passando da 120 euro per il primo figlio a 150 euro…

Si ringrazia comunque l’Amministrazione Comunale per aver reso piu sicuri gli attraversamenti stradali delle strade secondarie e terziarie del comune di Piano di Sorrento per eseguire lavori di innalzamento delle strisce pedonali in zone dove vi è un’elevatissima statistica di incidenti e infortuni…

Ahimè, la minestra è sempre la stessa… e nulal cambia fino a quando non sarà chiaro che UN AMMINISTRATORE PUBBLICO NON PUO AVERE DUE O TRE LAVORI SE DECIDE DI OCCUPARSI DELLA COSA PUBBLICA… DEVE DEDICARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL BENE E AI VANTAGGI DEI PROPRI CITTADINI

ringrazio per l’attenzione

un genitore incazzato per l’ennesimo salasso

in attesa di ricevere la mazzata che arriverù con le mense scolastiche… sperando di non dover pagare rette da ristorante gourmet