Piano di Sorrento. Ritorna Graziano Maresca, D’Aniello “Lavori pronti dal cimitero a Piazza Cota”. Un consiglio comunale lunghissimo quello di oggi a Piano cominciato alle nove di mattina e finito alle nove di sera , ma anche il dopo consiglio è interessante. Infatti troviamo in Piazza Cota l’ingegner Graziano Maresca , è in vista un suo ritorno? “Tornerò a fine anno scolastico, ho preso un impegno e lo voglio portare avanti fino alla fine”, ci dice l’ingegnere.

Intanto scambiamo due battute sugli scontri iniziali del Consiglio e su quello che si è fatto. Sul punto ritorna Mario Russo “E’ evidente che c’è qualcuno che lo guida, il confronto fra noi è stato comunque distorto”, e il riferimento sarebbe a Luigi e Gianni Iaccarino, ma poi chiediamo cosa è stato fatto e perchè di venerdì Santo. “In realtà vi erano molti adempimenti, principalmente il bilancio e si dovevano fare entro fine mese ecco perchè oggi venerdì Santo, come anche in altri comuni”, ci spiega il segretario comunale “E’ andato tutto bene – sottolinea i vice sindaco Pasquale D’Aniello -, ci aspettavamo questi interventi, ma noi pensiamo a lavorare. Intanto partiranno alcuni lavori pubblici , a brevissimo il cimitero, poi un restyling di Piazza Cota e la scuola Massa.. Ma ogni giorno siamo al lavoro per qualcosa”