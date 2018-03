Piano di Sorrento, ottima notizia: il ristorante”Nettuno” apre a Pasqua!

Una grande notizia per tutti gli appassionati della bella cucina. Il ristorante facente parte del fantastico complesso balneare “Antino Bagno Nettuno” a Piano di Sorrento aprirà per le feste pasquali. Un modo per anticipare difatti l’estate e per poter godere di un panorama senza eguali e di una cucina di alto livello.

Il complesso, infatti, si affaccia su un magnifico e affascinante pontile e offre la possibilità di gustare pietanze assolutamente curiose, oltre alla classica cucina mediterranea. Ai clienti è offerto un vasto menù, in grado si soddisfare chiunque grazie alla sua varietà dello stesso. Ogni giorno ci sono piatti particolari e differenti, tutti creati utilizzando prodotti di qualità. Un menù che offre una commistione tra classico e moderno, con prodotti eccezionali a km zero.

Info e contatti:

Antico Bagno Nettuno

Tel. +39 360 41 49 05 Cell. 334 277 78 71

info@anticobagnonettuno.com