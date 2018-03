Piano di Sorrento offerta di Pasqua affitasi a pochi passi dal mare. Facili collegamenti per Positano e Pompei

Piano di Sorrento a pochi passi dal mare casetta con giardino 4_5 posti letto a partire da 40€. A notte anche brevi periodi ed invernale. Facili collegamenti per Positano la costa d’Amalfi , con bus SITA, e Pompei con i treni della Circumvesuviana o via mare per Capri . Centrale per le aree turistiche più belle della Campania. Per info 081.8788600 -. 3382796034