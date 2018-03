Piano di Sorrento, nebbia fitta in zona Colli San Pietro: auto investe ciclomotore. Prestare attenzione VIDEO

Incidente a Piano di Sorrento. A causa della nebbia fitta che si sta abbattendo particolarmente in zona Colli San Pietro, si è verificato poco fa un incidente che ha visto coinvolto un ciclomotore e un’automobile: l’auto è finita sul ciclomotore e fortunatamente non ci sarebbero feriti. Quello che possiamo dire è che bisogna prestare attenzione: la visibilità, come vedete dalle immagini, è davvero limitata.