Piano di Sorrento: incidente “rompe” le processioni

Mentre erano in corso le processioni del Venerdì Santo in Penisola, a Piano di Sorrento l’ambulanza ha dovuto rompere il raccoglimento a causa di un incidente, per poter intervenire.

Ricordiamo le processioni che stanno partendo dai vari punti della cittadina

Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti della Santissima Trinità

Celebrazione della Passione del Signore

Venerdì Santo 30 marzo 2018 ore 20

Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità, Via Gennaro Maresca, Via Cavone, Corso Italia, Via Cavottole, Traversa Gennaro Maresca, Via Gennaro Maresca, Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità, Cerimonia di rientro della Processione.

Confraternita della Purificazione di Maria Santissima – Mortora

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018 ore 19.45

ore 19,30 – Il simulacro della Madonna Addolorata accompagnata dal coro del “Figlio Mio”: Cappella di Sant’Andrea, Via Sant’Andrea, Piazzale della Chiesa Parrocchiale. Incontro del Cristo e della Madonna Addolorata.

ore 19,45 – Via Mortora-San Liborio, Via San Liborio, Via Mortora-San Liborio, Vico Mortora, Via dei Platani, Via Cavone, Corso Italia, Via Mortora, Via Legittimo, Via delle Acacie, Via Sant’Andrea, Piazzale della Chiesa di Santa Maria di Galatea, Cerimonia di rientro della Processione.

Arciconfraternita della Morte ed Orazione

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018 ore 20.30

ore 19,30 – Il Coro del Calvario e la Banda Musicale percorreranno le seguenti strade: Via Carlo Amalfi, Via San Michele, Via Stazione, Via dei Tigli, Via Casa Rosa, Piazza Cota.

ore 20,00 – Il Gruppo Madonna con il Coro del Calvario percorreranno le seguenti strade: Piazza Cota, Corso Italia, Via San Michele, Largo San Michele.

ore 20,00 – Gli incappucciati Neri percorreranno le seguenti strade: Via Carlo Amalfi, Largo dell’Annunziata, Porta laterale della Basilica di San Michele Arcangelo,

ore 20,30 – Largo San Michele Arcangelo: Incontro del Cristo e della Madonna Addolorata, Via Francesco Ciampa, Via Mariano Maresca, Via delle Rose, Via Ripa di Cassano, Via Madonna di Rosella, Via Bagnulo, Via Carlo Amalfi, Via San Michele, Via Stazione, Via dei Tigli, Via Casa Rosa, Via Bagnulo, Via dei Pini, Corso Italia, Piazza della Repubblica, Via Mercato, Via delle Rose, Via Carlo Amalfi, Basilica di San Michele Arcangelo, Cerimonia di rientro della Processione.