Piano di Sorrento, immobile realizzato abusivamente: ordinato lo sgombero in via Delle Rose

Si conclude l’iter legislativo che era partito nel 2009 e che aveva visto coinvolto un immobile a Piano di Sorrento, in via Delle Rose. In quell’anno, infatti, fu ordinata la demolizione delle opere abusive presso l’immobile in questione, demolizione che non avvenne mai come accertato nel 2012. Cominciò una lotta in Tribunale fatta di ricorsi al TAR che diede ragione all’amministrazione comunale: nel gennaio di questo anno si procedette all’immissione in possesso delle opere abusive, ma al momento dell’operazione era presente l’uomo che stava occupando abusivamente il locale con la famiglia il quale fece in modo di bloccare l’operazione.

Ecco perché ora è scattata l’ordinanza di sgombero dell’immobile abusivamente realizzato al fine di consentirne l’immissione in possesso da parte dell’Ufficio Patrimonio comunale e del Comando di Polizia municipale, nonché, ove occorra, con l’ausilio della forza pubblica, entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Dopo questo termine, alla Polizia Municipale è consentita l’esecuzione della presente ordinanza, avvalendosi della collaborazione delle altre forze dell’ ordine