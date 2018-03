Piano di Sorrento, il Centro “Pane”: l’avanguardia sul territorio per diagnostica e fisioterapia

Oggi vogliamo parlarvi del Centro Medico di Radiologia e Fisiokinesiterapia “Pane” di Piano di Sorrento. Un centro che da oltre quarant’anni persegue l’obiettivo della qualità e professionalità per i pazienti della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana nell’ambito delle prestazioni di radiologia e fisioterapia.

Una realtà consolidata in ambito sanitario che nel tempo ha sviluppato un’attività diagnostica completa mirata all’eccellenza, avvalendosi di specialisti esperti ed apparecchiature all’avanguardia. Per quanto riguarda i medici, parliamo di specialisti e i tecnici sanitari che sono stati scelti per la loro competenza e provata esperienza, i quali lavorano in sinergia per assicurare al paziente il percorso diagnostico più appropriato, e ove necessario, accompagnarlo nella scelta dell’orientamento terapeutico più idoneo.

Ma non solo. Le strumentazioni utilizzate sono le più evolute ed innovative in campo diagnostico. Il Centro si avvale, infatti, di apparecchiature quali la Risonanza Magnetica Aperta, il Mammografo digitale diretto 3D (tomosintesi), la TAC multistrato, Ecografi multidisciplinari di ultima generazione, e di Radiologia digitale.

I servizi offerti sono:

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

– Risonanza Magnetica APERTA

– T.A.C. Multislice (3D – Moc – dentalscan – indagini con mezzo di contrasto)

– Radiologia Interventistica (Ozonoterapia – Artro Rm)

– Radiologia Digitale (Ortopantomografia – Tele del Cranio – Urografia – Isterosalpingografia)

– Ecografia (Ecocolor – Doppler – Ecocardiografia – Eco Mammaria – Agoaspirato Eco – Tc Guidato

– DIAGNOSTICA SENOLOGICA

Mammografia digitale, mammografia 3D tomosintesi, ecografia mammaria con colordoppler, ago aspirato ecoguidato.

– Moc DEXA

– Esami a Domicilio

FISIOTERAPIA

– Tekar

– Magnetoterapia

– Laser Terapia

– Massoterapia

– Tenz

– Ionoforesi

– Ultrasuoni

– Kinesiterapia (Attiva e Passiva)

Info e contatti:

Diagnostica per immagini

Via Bagnulo, 30

Piano di Sorrento

tel. 081.8086505 – 081.5342117

fax. 081.5341145

Terapia fisica

Via dei Platani, 11

Piano di Sorrento

tel. 081.8087522 – 081.8086505