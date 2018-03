Piano di Sorrento, camion che trasporta mobili rimane incastrato in via Bagnulo: attimi di caos – FOTO

Attimi di panico a Piano di Sorrento. Un camion che trasporta mobili, infatti, è rimasto incastrato pochi minuti fa in via Bagnulo e non riusciva più a procedere per la sua strada. Ciò, insieme al maltempo incessante, ha generato un caos non indifferente, con gli automobilisti entrati nel panico e traffico bloccato per diverso tempo. Fortunatamente, dopo alcuni tentativi, il camion è riuscito autonomamente a continuare per il suo percorso.