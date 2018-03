Piano di Sorrento. Appuntamento con la Storia. Martedì santo per la prima volta la Congrega dei Luigini esce con un suo corteo

Con la Benedizione delle Palme si è entrati nella Settimana Santa, saranno giorni fatti di emozioni, colori, suoni ed odori uguali da decenni e per decenni. Come accade da secoli risponderemo tutti all’appuntamento che nessuno ci ha dato ma a cui nessuno manca, l’appuntamento con noi stessi, con le nostre radici e la nostra Storia. Affolleremo strade, piazze e vicoli, chi incappucciato, chi a prestare la propria voce ai cori che sanno di nostalgia, chi ai bordi delle strade tutti però attori di una storia antichissima. Come ogni anno ci imbarcheremo nella nostra personalissima macchina del tempo e viaggeremo nel passato a ritrovare chi quei sacchi li ha indossati secoli fa e nel futuro a sbirciare chi quei sacchi li indosserà nei secoli a venire. E poi arriverà la sera del Venerdì di Parasceve, la nostra Pasqua… e sì non fate quella faccia stupita, avete letto bene, per noi carottesi la sera del Venerdì Santo è la Pasqua, quando l’ultimo lampione ha spento la sua fioca luce che ci ha accompagnato insieme alla luna piena nelle notti degli incappucciati si inizia già a pensare alla prossima Settima Santa, alla prossima processione…. già… ma se non siete carottesi non potete capire, peccato!

Eppure in questa immutabile succedersi di settimane sante quella di quest’anno presenta una novità, un’importante novità. Domani sera, martedì santo, un nuovo corteo si aggiunge a quelli esistenti. La Congrega dei Luigini per la prima volta uscirà con un proprio corteo che si snoderà per le vie del centro storico. Sarà un appuntamento con la Storia da vivere con gioia ed emozione un po’ come si vive la nascita di una creatura destinata all’immortalità, una creatura che ha nel suo DNA la storia del glorioso Oratorio di San Nicola, la cultura di don Alfredo, la fede incrollabile di don Antonino, il coraggio di don Eduardo e gli occhi e i cuori di tutti i ragazzi dell’Oratorio che nei decenni hanno popolato quel campetto e quelle sale e molti dei quali saranno presenze invisibili ma tangibili di quel corteo ansiosi di portare quel giglio per le vie del loro paese.

Il percorso sarà il seguente: