Piano di Sorrento, ancora una frana nella zona di Ponte Orazio: sfiorata la tragedia. Coinvolto un cagnolino – FOTO/VIDEO

Ancora una frana nella zona di Ponte Orazio a Piano di Sorrento. L’area è già stata interessata, come più volte affrontato dalla nostra redazione, da un altro crollo lo scorso anno. Questa volta si tratta dell’altro lato della valle, in prossimità di via Trinità.

Poteva verificarsi un’altra tragedia anche questa volta, visto che nell’area sottostante alcune persone coltivano ortaggi e ci sono abitazioni vicine. Pare che purtroppo sia rimasto coinvolto un cagnolino che probabilmente non ce l’ha fatta. Intanto sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Piano di Positano, la Polizia Municipale e il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino con il vice Pasquale D’Aniello a coordinare e il consigliere Marco d’ Esposito . Presente anche l’assessore di Meta Massimo Starita. La stradina è stata interdetta nel frattempo e si pensa persino ad evacuare alcune abitazioni.

Sul posto Positanonews in diretta. A rischio lo sgombero di tre case, intanto la stradina di accesso è stata interclusa. L’anno scorso il crollo ancora non risolto a pochi metri.