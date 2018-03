Piano di Emergenza Comunale. Domani assemblee a Montepertuso e Nocelle. De Lucia “Importante conoscere per evitare i rischi”

Positano, Costiera amalfitana. Continua l’opera di informazione sul territorio da parte dell’amministrazione del sindaco Michele De Lucia . Dopo la prima assemblea pubblica di divulgazione dell’aggiornamento al Piano di Emergenza Comunale , domani ci saranno gli incontri a Montepertuso e Nocelle . Attività di prevenzione sul territorio a cui tiene molto il sindaco Michele De Lucia e la sua amministrazione .

“Per me è importante far conoscere le tematiche della protezione civile per prevenire il rischio – dice il sindaco Michele De Lucia -. Veniamo da un anno terribile flaggellati dagli incendi e dal disastro idrogeologico del novembre scorso . Ancora oggi chiediamo l’intervento della Regione Campania per fronteggiare gli enormi danni subiti da questo cataclisma. I sindaci vengono lasciati soli di fronte ad emergenze anche enormi come queste. ”

Montepertuso e Nocelle hanno subito molto la problematica incendi e anche il dissesto idrogeologico. La Fontana Vecchia è sommersa dai detriti, la strada di collegamento per Positano è stata interdetta più volte a causa dei fenomeni alluvionali. Il rischio è alto

“Mi preme la tutela del territorio e dei cittadini, occorre partecipare e divulgheremo in tutti i modi la conoscenza delle problematiche inerenti la protezione civile è assolutamente necessario – sottolinea il sindaco Michele De Lucia -. I cittadini devono essere informati del rischio e dei pericoli che corrono per esserne consapevoli e poterli affrontare con le istituzioni nel modo migliore”

Le tematiche affrontate con gli esperti andranno dalla disamina di quello che è avvenuto, alla spiegazione dei fenomeni, alla loro localizzazione, studio e prevenzione dei rischi con apertura a tutte le domande del pubblico.

Il Comune di Positano ha approntato in tempi record, con i migliori esperti presenti sul territorio, che già avevano approntato il precedente Piano, un aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale. Positano è uno dei pochi comuni della Costiera amalfitana e della Campania che si è subito adeguato alle nuove normativa.

Parteciperanno oltre al Sindaco di Positano De Lucia, L’assessore delegato alla protezione Civile Raffaele Guarracino, che ha ringraziato i volontari , I tecnici redattori del piano di emergenza. Inf. Fabio Ciervo Dott. Agostino M. Celentano. Mancava l Dirigente LL.PP. e Protezione Civile Ing. Raffaele Fata, il Dott. Berardino Iuorio Protezione civile Regione Cmapania e le forze dell’ordine.

Questo è il calendario:

Centro Sala consiliare venerdì 9 marzo 2018 ore 17.30

Nocelle centro Ex Ex, venerdì 16 marzo 2018 ore 17:00

Montepertuso Sala Comunale c/o Piazza Cappella, venerdì 16 marzo 2018 ore 19:00

.

La diffusione dei contenuti del piano di emergenza comunale è parte integrante della strategia che l’amministrazione persegue da tempo per ridurre la vulnerabilità antropica e sociale di Positano.