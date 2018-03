Piano di Sorrento / Sant’Agnello . Furto in Via San Sergio, dopo Vico Equense. E’ allarme in Penisola

Massima Allerta Furti in Penisola Sorrentina . Piano di Sorrento / Sant’Agnello . Furto in Via San Sergio, dopo Vico Equense. L’allarme è stato dato da Peppe Coppola Photo 105 . ” Dopo la rapina di ieri sera in Vico Equense , poco fa ci hanno segnalato l’ennesimo Colpo in Via san Sergio in Sant Agnello .

Visto la sequenza vi invitiamo alla massima attenzione e di mettervi in contatto con le forze dell’ordine al minimo sospetto”.