Piano di Sorrento la cagnolina incinta salvata a Ponte Orazio simbolo della solidarietà. Ieri la frana seguita in diretta da Positanonews dove è stata sfiorata la tragedia, sul posto anche i vigili del fuoco che hanno salvato una cagnolina futura mamma. Come non commuoversi di fronte a questa bellissima foto di Peppe Coppola Photo 105?

Questa mattina abbiamo sentito anche il sindaco e vicensindaco Vincenzo Iaccarino e Pasquale d’ Aniello che sperano di risolvere a breve la situazione. Tre famiglie sono state evacuate e sono ospiti a spese del Comune. Purtroppo la Regione Campania è ancora ferma e la vicenda del tratto crollato l’anno scorso lo testimonia.

“A breve torneranno a casa”, assicurano dall’amministrazione. Vi terremo aggiornati come sempre.