Piano di Sorrento duro consiglio comunale di Venerdì Santo . Russo “Accuse da Procura” D’Aniello “Un paese Fake” Iaccarino “C’è una guida occulta” VIDEO DIRETTA

Piano di Sorrento duro consiglio comunale di Venerdì Santo accuse da Procura con scontro D’Aniello – Russo . A riportare in anteprima la vicenda è Johnny Pollio sul blog Talepiano, una vicenda alla quale non si può essere indifferenti e quindi abbiamo seguito il Consiglio come Positanonews, eravamo distratti come tanti dalle processioni e dagli eventi che comunque dobbiamo seguire .Antonio D’Aniello, PD, sta diventando il più duro oppositore della sua ex maggioranza guidata da Vincenzo Iaccarino. Nel motivare la sua uscita dalla maggioranza Antonio D’Aniello ha fatto vari riferimenti gravissimi a cui Mario Russo ha replicato che erano cose da denuncia, anche gli altri assessori, come Costantino Russo, accusa D’Aniello, dicendo che è meglio distruggere che costruire, fra i due c’è stato lo scontro per l’appartenenza a Casa Pound. “Il programma elettorale non è stato rispettato – dice D’Aniello -, l’ufficio Europa, è un paese Fake , non ho potuto parlare neanche di Piano di insediamento produttivo ” Allo scontro durissimo c’è stato l’intervento più pacato ma comunque duro del sindaco Vincenzo Iaccarino che gli da del lei “Lei è stato sempre al di fuori… il suo è protagonismo personale, mi sarei aspettato un contributo costruttivo per il paese , sembra che dietro di lei ci sia una guida occulta ” La situazione si fa incandescente in un consiglio comunale da tempi record visto che sta durando da questa mattina alle 9 . Ma perchè fare un consiglio comunale di venerdì Santo quando in Penisola Sorrentina si sa che sono tutti presi dalle processioni?

ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 2. Interrogazioni; 3. Mozione prot. com. n. 5378/2018 Consigliere A. D’Aniello; 4. Approvazione elenco annuale 2018 e programma triennale opere pubbliche 2018-2010; 5. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI per l’anno 2018; 6. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU per l’anno 2018; 7. Conferma per l’anno 2018 dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF; 8. Verifica dei requisiti di cui all’art. 172, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 267/2000; 9. Modifica al Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno; 10. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi art. 21 del D.lgs. 50/2016. Approvazione 11. Dlgs n. 118/2011. Approvazione Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati. Aggiornamento DUP 2018-2020; 12. Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento sentenza n. 2053/17 del Giudice di Pace di Sorrento – giudizio civile Russo Debora c/Comune; 13. Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento sentenza n. 11/18 del Giudice di Pace di Sorrento – giudizio civile Maresca Luigi c/Comune; 14. Riconoscimento debito fuori bilancio: Ordinanza TAR Campania n. 1610/2017; 15. Nomina Consulte comunali; 16. Piano Regolatore del cimitero di San Michele Arcangelo. Modifica all’art. 3 dell’allegato B. Disciplina degli interventi.