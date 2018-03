Piano di Emergenza Comunale. Pubblica Assemblea al comune di Positano. De Lucia “Emergenza incendi gestita male”. Da Domani arriva il pontone per il molo

Positano, Costiera amalfitana. Questa sera c’è stata la prima assemblea pubblica di divulgazione dell’aggiornamento al Piano di Emergenza Comunale ne seguiranno altri e parleremo in maniera ancora più approfondita della tematica a noi particolarmente cara perchè come testata giornalistica Positanonews ha seguito, e subito, h 24 questo dramma. Si è parlato anche degli incendi che poi hanno causato il dilavamento a valle di materiale che ancora pervade il paese, un disastro affrontato male dai COC , come ha sottolineato il sindaco Michele De Lucia. “I tempi di intervento dai centri della Regione Campania sono stati troppo lunghi , si poteva evitare il peggio – ha sottolineato De Lucia -, tutto poi è stato conseguenza di quegli incendi, come dimostrato dagli studi. Si dice che tutte le responsabilità sono dei sindaci, ma i sindaci vengono lasciati soli”. Da domani arriva il pontone che comincerà a pulire la zona del molo , ma è l’unico intervento della Regione Campania previsto. Finora a intervenire è stato solo il Comune, ma le cose da sistemare sono tantissime “Il Genio Civile non ha riconosciuto alcune emergenze con motivazioni assurde. Sulla Spiaggia Grande parlava di materiale da abusi edilizi, mentre è documentato che si è trattato di un disastro. Ad Arienzo la tombatura chiusa pure è abusiva, ma si tratta di un secolo fa, e non vogliono intervenire per liberare l’accesso ad una spiaggia pubblica. Per non contare da Montepertuso a valle quante problematiche abbiamo, cercheremo di fare il possibile” . Una nota da parte del sindaco De Lucia “Vorrei più partecipazioni a questi incontri, Positano è uno dei pochi comuni che si è subito adeguato alla normativa. Non ho visto tanti commercianti e gli operatori che si lamentano di questo problema” All’incontro sono intervenuti oltre al Sindaco di Positano De Lucia, L’assessore delegato alla protezione Civile Raffaele Guarracino, che ha ringraziato i volontari , I tecnici redattori del piano di emergenza. Inf. Fabio Ciervo Dott. Agostino M. Celentano. Mancava l Dirigente LL.PP. e Protezione Civile Ing. Raffaele Fata, il Dott. Berardino Iuorio Protezione civile Regione Cmapania, ma erano presenti rappresentanti della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza.

Questo è il calendario:

Centro Sala consiliare venerdì 9 marzo 2018 ore 17.30

Nocelle centro Ex Ex, venerdì 16 marzo 2018 ore 17:00

Montepertuso Sala Comunale c/o Piazza Cappella, venerdì 16 marzo 2018 ore 19:00

.

La diffusione dei contenuti del piano di emergenza comunale è parte integrante della strategia che l’amministrazione persegue da tempo per ridurre la vulnerabilità antropica e sociale di Positano.