Penisola Sorrentina mortificata volta le spalle al PD. Tito contro Costa. Ora niente funivie e fritture di pesce

Penisola Sorrentina mortificata volta le spalle al PD. Tito contro i vertici. Una debacle di enormi proporzioni anche sulla costa di Sorrento per il Partito Democratico dove De Luca, oltre alle fritture di pesci di Alfieri (il fortissimo ex sindaco di Agropoli , avversato anche dalla famiglia Vassallo, che nel Cilento si è fatto battere da Marzia Ferraioli , ndr ), aveva offerto funivie, gallerie e milioni di euro per le opere di mobilità con fiumi di inchiostro per la Sant’Agata Sorrento, la funivia che avrebbe collegato Massa Lubrense con il centro della città del Tasso. Project financing a gogò e così via. Insomma milioni di euro annunciati a destra e manca per la mobilità mentre sotto gli occhi di tutti il Faito a Vico Equense rimaneva isolato per una frana e bastavano poche gocce d’acqua per far chiudere le gallerie a Castellammare di Stabia con il responsabile dell’ANAS Prisco ripreso dalle telecamere di Positanonews TV proprio a Meta dove parlava di finanziamenti a destra e a manca per la viabilità, ma ci “arronzava” quando gli chiedevamo delle aperture delle gallerie. La penisola non ha mai contato molto, ma in questa tornata elettorale non ha contato proprio niente. Peppino Cuomo sindaco di Sorrento fino all’ultimo ha sperato in una candidatura, ma Forza Italia ha tratto la Penisola sorrentina come terra di conquista piazzandoci la Vessella – Pisacane di Agerola che qui nessuno ha mai visto o Rivellini da Napoli , ma il PD non è stato da meno, salvo Manniello , che i voti li ha presi a Sant’Agata e Sorrento dove è di casa con amici, ed è stato tradito più dalla sua Castellammare con un PD sfasciato, Peppe Tito avrebbe potuto giocarsi la “palla” più della Somma di Gragnano, senza contare che il codice etico del partito lo aveva rispettato come hanno dimostrato i suoi avvocati con un memoriale preparato da Paola Astarita, ma niente i vertici della Regione Campania da Napoli hanno detto di no “E’ stato mortificato il territorio”. Uno sfacelo quello del PD in Campania, dove è al governo, che grida vendetta, in primis dagli esclusi , verso il segretario Costa buono solo a far perdere tutto e tutti.

