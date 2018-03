Penisola Sorrentina: gallerie chiuse causa pioggia riaperte in serata. Ma a che sono servite le riunioni dei sindaci?

Dopo il comunicato che abbiamo tempestivamente pubblicato su Positanonews

“L’Anas fa sapere che “a causa dell’intensificazione delle precipitazioni sulla zona di Castellammare di Stabia, si è resa necessaria la chiusura al traffico del tratto di strada Statale 145 “Sorrentina” dallo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) allo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie “Varano” e “Privati”.

L’interdizione al traffico – per motivi di sicurezza legati al limitato deflusso delle acque di monte, per effetto della ridotta sezione di scorrimento delle acque del torrente “Rivo Calcarella” – avviene nel rispetto di quanto comunicato in precedenza da Anas, anche in occasione della riattivazione della transitabilità H24 lungo la tratta stradale.

La riapertura del tratto della “Sorrentina”, permanentemente sorvegliato, e il conseguente ripristino della regolare circolazione saranno effettuati in relazione alla cessazione delle forti piogge.”

La riapertura è avvenuta in serata, a noi la comunicazione è arrivata alle 18,42. Ma a che sono servite le riunioni dei sindaci? Gli appelli del sindaco di Sorrento? I soldi dati anche da Massa Lubrense e Vico Equense? Siamo ancora alla frutta.. Il responsabile dell’ANAS Nicola Prisco non volle parlare con noi, insomma ci evitano 🙂 … Ma ci chiediamo come si fa a promettere di risolvere il problema in pochi giorni come fecero quando sono passati mesi e siamo punto e accapo, si sono fatti tubi piccoli dove il flusso d’acqua è rilevante, c’è sempre il problema della discarica abusiva alle spalle delle gallerie, frutto di inciviltà irrecuperabile, si sono piani per il traffico che parlano di dazi da pagare, insomma siamo sotto Pasqua ed i politici sono in tutte altre vicende affacendati, giochi di potere, poltrone, business.. Ma affrontare i problemi reali? No?