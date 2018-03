Penisola Sorrentina: gallerie ancora chiuse causa pioggia

L’Anas fa sapere che “a causa dell’intensificazione delle precipitazioni sulla zona di Castellammare di Stabia, si è resa necessaria la chiusura al traffico del tratto di strada Statale 145 “Sorrentina” dallo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) allo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie “Varano” e “Privati”.

L’interdizione al traffico – per motivi di sicurezza legati al limitato deflusso delle acque di monte, per effetto della ridotta sezione di scorrimento delle acque del torrente “Rivo Calcarella” – avviene nel rispetto di quanto comunicato in precedenza da Anas, anche in occasione della riattivazione della transitabilità H24 lungo la tratta stradale.

La riapertura del tratto della “Sorrentina”, permanentemente sorvegliato, e il conseguente ripristino della regolare circolazione saranno effettuati in relazione alla cessazione delle forti piogge.