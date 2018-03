Penisola Sorrentina. Festa delle Donne. La Danzatrice del Ventre Shasa Nil ci racconta la sua nuova avventura per le mamme col pancione che hanno da poco partorito insieme ai loro bimbi.

“Ciao a tutti, eccomi qui per raccontarvi una mia nuova entusiasmante esperienza, lezione di “Danza in fascia” per mamme e bimbi. Appena questa mattina ho aperto la porta della sala dell’A.S.L. di Meta di Sorrento, ad attendermi tante mamme e bambini, un frastuono incredibile tra pianti e chiacchierio, allora ho pensato cosa succederà dopo quando farò lezione? Riuscirò a concludere l’ora o i piccoli piangeranno? Essendo la mia prima volta non ne avevo idea… appena ho messo play e le mamme hanno iniziato a muovere i primi passi, un silenzio incredibile, dondolati dal ritmo dei passi e dalla musica quasi tutti si sono addormentati dolcemente ma la cosa incredibile NESSUNO HA PIANTO…. OLEEEE… che emozione fantastica che consiglio vivamente alle mamme.

Ballare con il proprio bambino\a addormentato dolcemente sul petto. Divertirsi e tornare in forma dopo la gravidanza senza doversi preoccupare di trovare un nonno o una babysitter a cui lasciare un paio d’ore il figlio. Un momento dedicato alle mamme che unisce il movimento fisico con grandi benefici per entrambi.

Dopo il parto è difficile che una madre trovi il tempo per fare sport. Il corso aiuta a trovare un’attimo per sé, di svago e divertimento, le mamme portano con sé il figlio da cui tanto è difficile staccarsi nei primi mesi. Nello specifico, insieme all’ostetrica Michela Guida abbiamo creato un programma coreografico che permette alle mamme di fare movimenti mirati anche per rafforzare il pavimento pelvico fondamentale nella fase postgravidanza”.

Corso completamente gratuito al consultorio di Meta di Sorrento.

info 3336811606