PD RENZI SI E’ DIMESSO, MA COMANDA ANCORA. M5S APPELLO DELL’EUROPA ALLA DEMOCRAZIA

Dopo 8 giorni dalle elezioni politiche, il quadro governativo si presenta ancora fortemente arenato. Oggi si è dimesso Matteo Renzi da segretario, ma di fatto ha in mano la maggioranza del Partito Democratico visto che molti eletti sono stati scelti da lui . E il suo messaggio è chiaro “Nessuna alleanza con nessuno”, anche se sorprende visto l’inciucio avuto in passato con Berlusconi e Forza Italia.

Luigi Di Maio lancia un nuovo appello agli altri schieramenti politici, chiedendo un confronto che conduca ad una collaborazione fra i vari partiti e alla formazione di un esecutivo. Dalla sinistra in Europa arriva un endorsement al Governo, un appello alla Democrazia, un invito quindi anche al centro sinistra a governare.

Intanto Salvini continua a insistere che deve avere lui l’incarico di Governo essendo la prima forza dello schieramento che ha preso più partiti

L’Alternanza Scuola Lavoro del Salvemini di Sorrento con Positanonews