Pareggio tra Sorrento e Costa d’Amalfi con botta e risposta

Nel finale di partita Guarro da il vantaggio e Vitiello R pareggia nel recupero

Redazione – Nel finale del derby è botta e risposta tra Sorrento e Costa d’Amalfi con Guarro che da il vantaggio su calcio di rigore e Vitiello R che pareggia nel recupero con una rasoiata a pelo d’erba.

Tutto accade dopo che nella prima parte della gara i biancazzurri erano passati in vantaggio per primi dopo appena dodici minuti ed i rossoneri che impattavano dopo nove, in un derby sentito, dove il Costa deve fare punti e mena le danze avendo un buon possesso palla per molto tempo, ed il Sorrento che anche lui l’obbligo di portare a casa un risultato utile per tenere a debita distanza l’Agropoli.

La squadra di mister Contaldo ha un buon giro palla che sviluppa delle ficcanti azioni che durante la gara mettono non poco in apprensione la retroguardia dei rossoneri, che agiscono da sornioni ed al momento opportuno piazzano lo zampino. Ma in una gara giocata con agonismo e determinazione, nel compunto finale il pareggio, per come si sono svolti i fatti, può andare bene ad entrambe. Ai biancazzurri che, grazie anche alla sconfitta dei cugini del San Vito Positano, li raggiungono in classifica, anche se a pari punti, ma che li sovrastano per la differenza reti, mentre ai rossoneri perché mantengono inalterate le distanze dagli agropolitani.

La gara – PRIMO TEMPO

3’ CDA Marino ci prova di destro su calcio d’angolo ma la sfera è al lato.

12’ CDA 1-0 Cross dal vertice dell’area e Guarro tocca la sfera con la mano deviandone la traiettoria, per l’arbitro è rigore, dal dischetto Mascolo non fallisce realizzando sotto l’incrocio.

16’ CDA Mascolo da pochi passi manda alto di poco.

19’ CDA Azione di forza di Catalano e palla a giro che è larga di qualche metro.

21’ S 1-1 Cifani decentrato dal limite innesca un quasi innocuo rasoterra che però beffa Faggiano sul palo lungo che non può fare nulla.

28’ S Cretella tenta la sortita della domenica dalla lunga distanza ma il suo pallonetto va alto sulla traversa.

36’ S Cross dalla fascia sinistra ed al volo sotto misura Mozzillo mette la palla sull’esterno della rete.

Una prima frazione giocata spesse volte sulle fasce con il Costa che batte cassa specie dopo essere passato in vantaggio, senza mai avere timori reverenziali, ma i sornioni rossoneri li raggiungono e poi cercano anche di attuare un buon pressing quasi alto.

SECONDO TEMPO

3’ CDA Palla fuori di Lettieri.

17’ S Cifani innesca a palla a scendere a fil di traversa che impegna l’estremo biancazzurro in angolo.

39’ S 1-2 (rig) Bozzaote entra in area dalla sinistra ed è atterrato da De Luca che viene anche ammonito, l’arbitro decide per il tiro dagli undici metri (40’) e realizza Guarro che spiazza Faggiano.

47’ CDA 2-2 In area decentrato Vitiello R innesca un velenoso rasoterra che beffa il neoacquisto portiere Salineri.

Molta mole di gioco che si sviluppa per lo più a centrocampo, ma entrambe le contendenti però non disdegnano di mettere in cassaforte qualche ficcante azione che possa dare la svolta alla gara, conquistando anche qualche angolo consecutivo. Poco si vede di costrutto, solo le azioni che portano al rigore sorrentino ed al pareggio definitivo nel recupero.

Al rientro negli spogliatoi in entrambi gli allenatori c’è qualche rammarico, ma in definitiva il punto non può essere buttato. Domenica prossima il Sorrento gioca in casa contro il Solofra, avversario da prendere con le molle, così come il Costa D’Amalfi l’Agropoli che vuole accorciare le distanze dalla capolista.

CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPANIA 2017-18 – GIRONE B – 25^ GIORNATA – 10^ RITORNO

COSTA D’AMALFI – SORRENTO 1945 2-2

Goals: pt – 12’ Mascolo (CDA, rig), 21’ Cifani (S); st – 40’ Guarro (S, rig), 47’ Vitiello R (CDA).

COSTA D’AMALFI (4-3-3): Faggiano; Vitiello R, De Luca, Vigorito, Pisapia; Di Leandro (43’st War), Cestaro, Mascolo; Marino, Lettieri, Catalano.

A disp: Napoli, Di Crescenzo, Aliberti, Pommella, Ferrara, Vitiello L. Allen: Alfonso Contaldo.

SORRENTO 1945 (3-5-2): Salineri; Cretella (35’st Evacuo), Calabrese, Guarro; Mozzillo, Masi, Pepe, Sogliuzzo, Rizzo; Cifani (19’st Fiorentino), Vitale (14’st Bozzaotre).

A disp: Leone, Ruocco, Matino, Falanga. Allen: Antonio Guarracino.

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1.

Assistenti: Francesco Di Tommaso (Agropoli) – Giovanni Russiello (Castellammare di Stabia).

Ammoniti: 14’pt Guarro (S); st – 22’ Pepe (S), 37’ Fiorentino (S), 39’ De Luca (CDA), 40’ Cestaro (CDA), 51’ War (CDA).

Note: giornata serena e mite, 18°; erba sintetica buona, spettatori 280 circa (80 da Sorrento).

Angoli: 6-5 . recupero 1’pt e 5’st.

GISPA