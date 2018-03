Operazione antidroga dei carabinieri di Anacapri, due arresti. Un 17enne e un 38enne bloccati e sottoposti a processo per direttissima.

Due arresti per droga sull’isola di Capri. In manette sono finiti un minorenne di Anacapri e un maggiorenne originario di Lettere. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Anacapri che monitoravano i due da tempo.

L’intervento si è svolto in due fasi. La prima al parcheggio di Piazza della Pace dove un incensurato 17enne di Anacapri ha ceduto una busta con 20 grammi di marijuana a un coetaneo, ha intascato 100 euro e si è avviato verso il porto di Marina Grande. Qui, seconda fase dell’operazione, ha incontrato un 38enne di Lettere già noto alle forze dell’ordine, D.R., che è da tempo sull’isola per motivi di lavoro. Il minorenne ha consegnato al 38enne una busta contenente 100 grammi della stessa sostanza.

Al momento della seconda cessione i carabinieri sono entrati in azione ed hanno bloccato entrambi. Il 17enne è stato arrestato per spacco di droga, il 38enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’acquirente di Piazza della Pace è stato anch’egli bloccato, identificato e quindi segnalato in qualità di assuntore alla Prefettura di Napoli.

Ai due arrestati sono stati sequestrati 120 grammi di “erba” e 500 euro di verosimile provenienza illecita. Questa mattina sono stati trasferiti a Napoli per il giudizio direttissimo.

CAPRINEWS http://www.caprinews.it/leggi1.asp?cod=9513