Tramonti, Costiera amalfitana . Sabato 31 marzo alle ore 19.00 si inaugura il nuovo chiosco l’oasi di leo drink & food ” ex chiosco europa” situato in via s.m la neve tramonti il località gete .

L,’obiettivo di questo locale sarà quelli di offrire un servizio diverso e poter raggruppare giovani e non organizzando serate a tema nel puro divertimento,offrendo prezzo,qualità e professionalità.

Il seguente chiosco entra a far parte della catena L’OASI DI LEO art

che comprende già un Mini market con ricevitoria a tramonti poc.ponte e un Negozio di animali toelettatura e prodotti per la casa nel comune di minori

l’idea di questi giovani imprenditori e quella di valorizzare il territorio in cui vivono pur sapendo delle mille difficoltà e i sacrifici che si affrontano ma il loro motto e : Con la volontà e l’impegno si può affrontare tutto ..

Vi aspettiamo sabato ……