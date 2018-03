Novità a Piano di Sorrento. Sul sito del comune tutto sulle processioni della Settimana Santa con mappe interattive

Una bella novità per la Settimana Santa 2018, per la prima volta in assoluto le Confraternite approdano sul sito istituzionale di un comune della penisola sorrentina. Accade a Piano di Sorrento dove l’Amministrazione Comunale ha deciso di inaugurare una sezione del proprio sito interamente dedicata agli incappucciati ed ai Riti della Settimana Santa. Le pagine sono state interamente autoprodotte dall’Ufficio Cultura. Sulle pagine si possono trovare i percorsi di tutti i cortei arricchiti da mappe animate, il libretto edito dalla Diocesi in versione sfogliabile e tanto materiale che riguarda le Confraternite. Col tempo la sezione è destinata ad arricchirsi coi documenti che sia le confraternite che i privati vorranno mettere a disposizione di tutti. Questo è il link alle pagine https://sites.google.com/view/pasquapiano/home