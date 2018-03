Non ce l’ha fatta il 35enne caduto dal quarto piano di una palazzina: assurda tragedia a Maiori

E alla fine dobbiamo tristemente parlare di tragedia. Non ce l’ha fatta, infatti, il 35enne che questa mattina era precipitato dal quarto piano di una palazzina a Maiori. Il cuore di A.A. ha cessato di battere all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Le lesioni riportate erano troppo gravi, in particolar modo quelle alla testa.

L’uomo era stato ritrovato questa mattina intorno alle ore 8 da alcuni studenti che stavano per recarsi a scuola: il suo corpo era agonizzante al suolo. I giovani stavano scambiando due chiacchiere prima di entrare a scuola e sono passati davanti al cortile di via Casa Mannini e hanno fatto la tragica scoperta. Subito hanno dato l’allarme, allertando i sanitari del 118 che sono a loro volta celermente intervenuti. Immediatamente si è capita la gravità della situazione ed è stato portato via in ambulanza. Sul posto intervenuti anche gli aventi di Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso: l’ipotesi più accreditata, almeno per ora, sarebbe una caduta accidentale, anche se la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo.