Nocera – Cava de Tirreni indagini “caro estinto” . Funerali, patto fra Croce Bianca e Pompe Funebri come riporta Nello Ferrigno su Il Mattino di Napoli.

NOCERA INFERIORE. «È un vero e proprio sistema per accaparrarsi il trasporto e l’onoranza funebre di persone decedute negli ospedali di Salerno, Cava de’Tirreni e Nocera Inferiore». Lo ha scritto nero su bianco un imprenditore in una dettagliata denuncia presentata alla Procura della Repubblica del tribunale di Nocera Inferiore. Nell’esposto il titolare di un’impresa funebre di Cava de’ Tirreni parla di interessi incrociati tra una ditta di onoranze funebri che ha un’agenzia nella città metelliana e un’associazione che si occupa di trasporto in ambulanza di ammalati.

«Lo si evince facilmente ha dichiarato l’imprenditore attraverso gli annunci pubblicitari comparsi negli ultimi anni nelle edizioni degli elenchi telefonici, i quali recano gli stessi recapiti telefonici, sia della croce bianca che della ditta di pompe funebri. A ciò si aggiunga che constantemente sostano davanti all’ospedale di Nocera le ambulanze dell’associazione di ambulanze mentre l’obitorio è frequentato da personale alle dipendenze dell’azienda di servizi funebri». Nell’esposto vengono anche segnalati gli «interessi a Cava de’Tirreni tra il servizio 118 con una nota ditta di Salerno, presente nella città metelliana con una propria agenzia gestita da terzi» ma anche di un’altra società «che gestisce contemporaneamente il servizio di assistenza sanitaria e quello delle onoranze funebri, in spregio di tutte le normative vigenti in materia».

La legge, infatti, stabilisce l’assoluto divieto per le imprese funebri di poter gestire o avere cointeressenze in società che, invece, svolgono attività di pronto soccorso di autoambulanza «al fine di evitare che attraverso un servizio che ha finalità prettamente medico sanitarie, l’impresa possa, nel caso di decesso del paziente, anche assicurarsi subdolamente il servizio dell’onoranza e del trasporto della salma».

«Il settore nel quale opero ha sottolineato l’imprenditore cavese è purtroppo afflitto da un fenomeno che inquina l’ordinaria e regolare concorrenza tra le ditte da quando è cessato il criterio dell’affidamento in esclusiva sul proprio territorio da parte dei Comuni. E poi ci sono questi altri abusi». Due mesi fa toccò ad un’azienda di Nocera Inferiore denunciare una vicenda simile. Nell’esposto si parlava anche di volantini che venivano distribuiti nei corridoi dell’Umberto I che propagandavano sia il servizio di ambulanze che di onoranze funebri. Dopo quell’esposto l’amministrazione comunale vietò la sosta dei mezzi di soccorso all’esterno dell’ospedale.