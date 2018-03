Neve a Pasqua in Costa d’ Amalfi e Sorrento? Non è un pesce d’aprile. Per la primavera torna Burian

Comincia la stagione turistica e aprono uno ad uno ristoranti ed alberghi per Pasqua , quindi molti vorrebbero sapere da noi le previsioni meteo, previsioni che ci sorprendono.. Ed ecco perchè

Ancora freddo e gelo, addirittura neve su Positano, Amalfi e Sorrento ? Dovremo fare ancora una maratona meteo e avvisare i cittadini su Positanonews di quello che succede, comprese scuole aperte o chiuse, in tutta la Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana e dintorni delle province di Salerno e Napoli . Addirittura a Pasqua che coincide col primo aprile? Uno scherzo o cosa? Sembra invece che non sia un pesce d’ aprile.

L’ondata anomala di freddo e gelo che ha interessato l’Italia e in particolare la Campania a fine febbraio potrebbe ritornare e fare il bis proprio nel giorno di inizio primavera. Secondo le previsioni de ilmeteo.it, infatti, l’aria gelida dalla Russia, il famoso Burian, potrebbe ritornare dal 20 marzo, giorno dell’equinozio di primavera.

“Accompagnata da fronti perturbati, il Burian marzolino porterebbe ancora una volta la neve in pianura sulle regioni settentrionali. Le nostre previsioni per Pasqua e Pasquetta 2018 indicano proprio uno scenario con irruzioni fredde e nevose fino ad aprile, il classico colpo di coda dell’inverno”.

“Tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile il tempo sarà caratterizzato da forte instabilità con temporali al CentroSud, neve a bassa quota sulle Alpi e anche sull’Appennino centrale tosco-emiliano”. Dunque si prospetta una Pasqua e Pasquetta all’insegna di sciarpe, cappelli e guanti!

Anche negli anni ’80 ci sono state primavere fredde, talvolta fino a maggio dopo degli inverni gelidi, conseguenza di anomalie climatiche. Vi abbiamo infatti spiegato qualche settimana fa come questi eventi climatici così estremi siano in realtà un segnale del riscaldamento globale causato dall’uomo.

Tutti voi ricorderete gli anni ’70 e ’80, con inverni nevosi, e clima gelido per molti giorni; tutti voi, chi anche con un po’ di nostalgia, ricorderà il gelido Gennaio 1985, causato da uno degli ultimi surriscaldamenti della stratosfera (stratwarming) che aveva spaccato in due il vortice polare, favorendo la discesa di masse d’aria gelida verso l’Italia.

Ebbene, scrive il team di Meteo.it , succederà la stessa cosa con lo stratwarming del Febbraio 2018, uno dei più potenti degli ultimi 30 anni, che mostrerà i suoi effetti anche per tutto il mese di Marzo e Aprile se non addirittura fino a compromettere l’Estate 2018 che si preannuncia zoppicante e piovosa, stile montagne russe; lo strat warming potrebbe infatti trasformarsi e allungarsi in un FINAL WARMING ovvero un riscaldamento stratosferico polare duraturo.

La nostra previsione per Pasqua e Pasquetta indica la concreta possibilità di irruzioni polari capaci di riportare l’inverno sul nostro Paese, mietendo nevicate a bassissima quota se non in pianura, come succedeva spesso negli anni ’70 e ’80. La stagione sciistica potrebbe durare fino ai primi giorni di Maggio, e l’anticiclone delle Azzorre potrebbe veramente tardare ad arrivare.