Nello Di Nardo non ce la fa, solo Pentangelo fra Penisola Sorrentina e Lattari di Forza Italia travolta anche essa in Campania dall’onda del Movimento Cinque Stelle che ha travolto in primis il PD. Dalla Penisola Sorrentina non esce nessuno , neanche Di Nardo che con Sorrento aveva rapporti e Flora Beneduce messa nel sicuro collegio di Luigi Cesaro, lei è rimasta fuori, mentre Cesaro nel proporzionale è riuscito da Napoli ad arrivare a Roma nonstante l’avviso di garanzia per scambio di voto. A tradire Di Nardo, che probabilmente ora lavorerà a candidarsi a sindaco di Castellammare di Stabia, dove aver esso fra i copotragonisti della caduta di Pannullo, è stata l’onda del Movimento Cinque Stelle che ha travolto anche Forza Italia. Ci sono volute ore per capire questo sistema.

Dai Monti Lattari Antonio Pentangelo, di Lettere, messo in un altro collegio riesce ad arrivare in parlamento, niente da fare per Annalisa Vessella moglie di Michele Pisacane di Agerola, anch’essa travolta dall’ondata grillina nonostante la scomunica a Vitiello del M5S. Vitiello ha stravinto nella sua Castellammare di Stabia ed è bastato grazie ai voti dei pentastellati arrivare a superarla. .

Al Senato Sandra Lonardo, seguita da Claudio Lotito, presidente della Lazio. Riconfermato anche Domenico De Siano, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. Farà il suo ingresso a Palazzo Madama anche Carlo Sarro, deputato uscente.

Tra le riconferme alla Camera, ci sono Paolo Russo, Mara Carfagna, Cosimo Sibilia.

