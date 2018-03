Napoli scuole chiuse, a Salerno aperte , Cava de Tirreni chiuse allerta meteo ballerina, ancora caos treni da Roma in su. Ma il tempo migliora

Napoli scuole chiuse, a Salerno aperte , Cava de Tirreni chiuse , come nel Vallo del Diano e nel Cilento alto, allerta meteo ballerina, ancora caos treni da Roma in su. Ma il tempo migliora L’allerta sembrava scongiurata qualche minuto prima delle 12 quando il sindaco Luigi de Magistris a margine di un evento al Pan al riguardo ha detto: «Ritengo che non ci siano le condizioni per reiterare l’ordinanza e quindi oggi si torna alla normalità secondo lo standard quotidiano». Una bolla di ottimismo e nulla più. Perché un’ora dopo arriva il nuovo bollettino della Protezione civile della Regione. Un aggiornamento dove scompare il «rischio gelo» diramato martedì su mercoledì e diventa allerta neve. «Un conto è predisporre – racconta il vicesindaco Raffaele Del Giudice che ha la delega alla Protezione civile del Comune – il rischio gelo, qui occorre spargere sale sulle strade. Altra cosa è la neve dove tutto è più complesso. Non è una critica ma un semplice rilievo dei fatti che ha destato molta meraviglia. Altri comuni hanno avuto gli stessi problemi nostri». Del Giudice – ovviamente – fa riferimento al bollettino di martedì. Inizia farsi largo lo stop alle scuole quando nel pomeriggio l’assessora alla Scuola Annamaria Palmieri ha emesso un suo comunicato dove avverte: «Stiamo valutando in tempo reale i bollettini che provengono dalla Protezione civile della Regione Campania che sottolinea la necessità di prestare attenzione a prevenire eventuali disservizi legati alla viabilità intorno a scuole e strutture pubbliche nelle aree più esposte. Il tavolo in Prefettura chiarirà cosa fare». E così si arriva all’ordinanza di proroga di chiusura delle scuole del sindaco. Comunicata nella tarda sera intorno alle 19,30 e che comunque ha messo in agitazione chi le scuole, chi le deve gestire, le mamme e gli stessi studenti. differenza di ieri, sempre secondo i dati forniti da Trenitalia, ponendo particolare attenzione al trasporto pendolare, circola un 20% di corse in più attestando l’offerta al 70% di quella ordinaria. Rimasta invariata la percentuale dei treni Av in circolazione «che oggi partono regolarmente dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina come previsto dall’orario ufficiale». Sono 26, su un totale di 38, i treni ad alta velocità cancellati oggi da Trenitalia per il piano di emergenza predisposto a causa del maltempo che ha colpito l’Italia. Gli altri 12 sono stati cancellati da Italo.

Ma non è finita. «Anche per la giornata di domani è stata richiesta dal gestore della rete la soppressione di alcuni servizi». È quanto scrive Italo, in una nota. «La società, che si è già attivata per i dovuti rimborsi – aggiunge il comunicato – si scusa nuovamente per il disservizio non dipendente dalla sua responsabilità e dal quale risulta gravemente danneggiata». Per Obb, le ferrovie austriache che garantiscono alcune tratte di collegamento con il Brennero, da giovedì si dovrebbe tornare alla normalità: finora i treni da Roma erano stati sostituiti con i bus fino a Bologna, da dove i convogli partivano regolarmente. Ferrovie quindi applicherà il piano neve, a livello grave in nove regioni: Lazio, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Liguria. Questo causerà un taglio dei treni. Se per l’Alta Velocità la riduzione sarà del 20 per cento, più complicata la situazione dei regionali. In particolari i tagli nel Lazio saranno, come oggi, del 30 per cento, ma in altre regioni come l’Emilia-Romagna e la Toscana viaggerà solo un treno regionale su due.