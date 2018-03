Napoli una sconfitta che brucia con la Roma 2 – 4 Dopo le vibranti polemiche scatenatesi all’Olimpico dopo il rigore solare negato ai capitolini per fallo si Benatia su Lucas Leiva con il risultato ancora fermo sullo 0-0, il Napoli scende per l’ennesima volta in campo dopo la Juventus per riprendersi la vetta della classifica. Il febbricitante Hamsik parte inizialmente dalla panchina, ed è l’unica variazione sul tema con Zielinski che torna in campo dal primo minuto dopo il blitz di Bergamo deciso da un colpo di genio griffato Mertens. 3 cambi per Di Francesco rispetto al doloroso ko interno contro il Milan, uno per reparto: Florenzi, De Rossi e Dzeko per Bruno Peres, Pellegrini e Schick.

Inizio pirotecnico a Fuorigotta: dopo 60 secondi Nainggolan prova a innescare Perotti sul palo lungo ma l’incornata termina alta, quindi replica fulminea firmata Mertens, che raccoglie un lungo lancio con il contagiri di Jorginho, ma calcia debolmente tra le braccia di Alisson. Al 6’ il Napoli sblocca la gara, Zielinski allarga sulla sinistra per Mario Rui, palla dietro per Insigne abile a staccarsi da Manolas e Florenzi per poi piazzare il piattone all’angolino. La gioia dura soltanto un giro di lancette, ed è una deviazione fortunosa di Mario Rui su conclusione di Under a dar vita ad una traiettoria che non lascia scampo all’impietrito Reina. All’11’ Mertens va via in slalom tra le maglie della difesa giallorossa, ma il destro a giro da buona posizione non trova la porta. La squadra di Maurizio Sarri fa malissimo tra le linee, con il perenne movimento del trio delle meraviglia a mettere in continua apprensione la difesa a zona attuata da Di Francesco. Jorginho inventa per Callejon, palla dietro per il movimento di Insigne e miracolo di Alisson, quindi l’estremo difensore brasiliano si erge nuovamente a protagonista opponendosi ad una gran botta di Insigne dai 25 metri. Nel momento migliore del Napoli, gli ospiti mettono la freccia: cross dalla destra di Florenzi, Dzeko sovrasta Albiol e sfera in fondo al sacco. Mertens ha subito sui piedi il pallone del pareggio, ma un superlativo Alisson allunga con la punta delle dita il diagonale del folletto di Leuven destinato a terminare la propria corsa nell’angolo più lontano. Il pipelet ospite salva ancora il vantaggio su Insigne, con una sicura parata in due tempi su bolide dello scugnizzo di Frattamaggiore.

Azzurri ripartono all’arrembaggio, Mario Rui serve Mertens murato, sfera nei radar di Callejon che prova la girata di destro con la sfera oltre il fondo.

Al 58’ gran destro al volo di Insigne su assist di Zielinski, ma Alisson è nuovamente sontuoso. Sul corner seguente, traiettoria velenosa scoccata da Calljon che va a stamparsi in pieno sul palo. Insigne si fa vedere con un magico tocco a giro, traiettoria che fa la barba al palo con Alisson inerme. Poco dopo Mertens non trova la porta dalla distanza, quindi prosegue la sfida infinita tra il portiere sudamericano e Lorenzo Insigne. Il furetto in maglia numero 24 va via con un gioco di prestigio a Florenzi, sassata violentissima respinta dal portiere, che non concede sconti neanche sul tap-in da zero metri. Contatto dubbio tra Mertens e Manolas,poi dal nulla la Roma trova il tris con un mancino calibrato dal limite che si insacca alla destra di Reina. I partenopei accusano il colpo, ed incassano anche il poker con Perotti, abile ad approfittare di un inspiegabile disimpegno di Mario Rui con il tacco all’interno della propria area, e l’esterno argentino non perdona. A rende meno amara la serata, Mertens fa 21 centri stagionali con un rasoiata dai 20 metri che si infila alle spalle di Alisson.

I numeri rivelano un dominio totale di marca partenopea. Possesso palla prossimo al 60%, 26 tiri totali con 12 interventi di un Alisson in giornata di grazia che ha compiuto almeno 3 interventi decisivi, la quasi totalità dei quali su Insigne andato alla conclusione in ben 10 occasioni. La settimana prossima nuovo big-match di grande spettacolo a San Siro sul campo dell’Inter.

NAPOLI – ROMA 2-4

Reti: 6’ pt Insigne (N), 7’ pt Under (R), 26’ pt Dzeko (R), 28’ st Dzeko (R), 34’ st Perotti (R), 45’+2 st Mertens

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (30’ st Milik), Zielinski (20’ st Hamsik); Callejon, Mertens, Insigne.

All: Sarri

ROMA (4-3-3) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (43’ st El Shaarawy), Strootman; Under (27’ st Gerson), Dzeko, Perotti (35’ st Pellegrini).

All: Di Francesco

Arbitro: Massa

Note: Ammoniti: Mertens (N), Fazio (R), Dzeko (R). Corner: 10-2. Recupero: 0’ pt,